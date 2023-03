Steuererklärung Wann eine Abgabe Pflicht ist

Petra Müller ist Betriebs­wirtin. Sie ist allein­stehend und hat keine Kinder. Sie könnte zwar auf eine Steuererklärung verzichten, macht sie aber freiwil­lig.

Werbungs­kosten. Petra Müller hat 2022 an 100 Tagen im Homeoffice gearbeitet. Für jeden dieser Tage setzt sie die Home­office-Pauschale an – 2022 sind das 5 Euro pro Tag, insgesamt 500 Euro. An den anderen 120 Arbeits­tagen ist sie täglich 35 Kilo­meter zur Arbeit gefahren. Für die ersten 20 Kilo­meter des Weges zwischen Wohnung und Büro stehen ihr jeweils 30 Cent Pendlerpauschale zu, ab Kilo­meter 21 sind es 38 Cent. So kommt sie für den Arbeitsweg auf 1 404 Euro Werbungs­kosten. Im vergangenen Jahr hat sie ein Notebook für 700 Euro gekauft, das sie zu 50 Prozent beruflich nutzt. Sie gibt also 350 Euro für das Notebook an. Frau Müller ist Mitglied in der Gewerk­schaft und setzt die Mitglieds­beiträge in Höhe von 360 Euro ebenso von der Steuer ab wie pauschal 16 Euro für die Konto­führung. Sie zahlte Beiträge für eine Unfall- und eine Rechtsschutzversicherung. Da ihre private Unfallversicherung auch Arbeits­unfälle abdeckt, kann sie pauschal die Hälfte der Beiträge in der Steuererklärung angeben: 150 der 300 gezahlten Euro. Einer Bescheinigung der Versicherung für ihre Rechts­schutz­police entnimmt sie, dass 45 Prozent der Beiträge auf arbeits­recht­liche Streitfälle entfallen. Diesen Anteil der gezahlten Beiträge in Höhe von 178 Euro gibt sie in ihrer Erklärung an: 80 Euro für die Rechts­schutz­versicherung.

Fazit: Insgesamt kommt sie auf berufliche Ausgaben von 2 860 Euro. Damit über­springt sie den für 2022 geltenden Werbungs­kostenpausch­betrag von 1 200 Euro um 1 660 Euro. Bei einem Grenz­steu­ersatz von 38 Prozent bringt ihr das eine Erstattung von rund 630 Euro.