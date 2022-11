Alle drei Steuerrabatte für Hilfen zu Hause und auf dem Wohn­grund­stück können Sie zugleich nutzen.

Haus­halts­hilfe. Antonia Zell zahlte 2019 inklusive Abgaben an die Minijobzentrale für die Putz­hilfe monatlich 150 Euro. Sie rechnet 1 800 Euro als haus­halts­nahe Dienst­leistung ab. Das mindert ihre Steuer um 360 Euro (20 Prozent von 1 800 Euro).

Hand­werker. Für die Reparatur der Therme hat sie 370 Euro an den Hand­werker über­wiesen. 20 Prozent davon zählen. Somit gehen weitere 74 Euro von ihrer Steuer ab.

Pflege. Für ihren ambulanten Pflege­dienst hat Zell 3 900 Euro 2019 bezahlt. Die Summe trägt sie als außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung ein. Das Finanz­amt zieht 2 747 Euro Eigen­anteil ab. Die restlichen 1 153 Euro bringen ihr bei 30 Prozent Grenz­steu­ersatz 346 Euro.

Erstattung. Für die noch übrigen 2 747 Euro beantragt sie 20 Prozent Steuerermäßigung für Haus­halts­hilfen und spart zusätzlich 549 Euro.

Arbeiten müssen „im Haushalt“ erfolgen

Die Finanz­beamten prüfen sehr penibel, ob die Arbeiten „im Haushalt“ ausgeführt wurden. Deshalb gibt es immer wieder Streit, ob sie auch steuerlich zählen, wenn die Dienst­leister zum Teil außer­halb der Wohnung oder des Wohn­grund­stücks Arbeiten erledigen.

Muster­prozesse. In verschiedenen Verfahren hat der Bundes­finanzhof klar­gestellt, dass es den Steuer­abzug für haus­halts­nahe Dienst­leistungen und Hand­werk­erlohn nur für Arbeiten gibt, die Dienst­leister im Haushalt erbringen. Oder die zumindest in räumlichen Zusammen­hang mit dem Haushalt stehen und sonst von Bewohnern selbst erledigt werden. So bringen Kosten für die Reinigung des öffent­lichen Gehwegs vor dem Haus Steuer­abzug – aber nicht für die Straßenreinigung. Genauso ist es bei Hand­werk­erleistungen: Der Hand­werk­erlohn für Arbeiten im Haushalt zählt steuerlich, aber die Kosten für Arbeiten in der Werk­statt nicht.

Anteilige Schät­zung möglich. In einem Fall ging es um die Reparatur eines Hoftores, das der Hand­werker ausbaute und in seiner Werk­statt reparierte. Weil die Posten in der Rechnung nicht in „Werk­statt­lohn“ und „Vor-Ort-Lohn“ separat aufgeschlüsselt waren, dürfen die anteiligen Kosten geschätzt werden (BFH, Az. VI R 4/18). Auch beim Streit um das Über­arbeiten einer Tür stellte das Gericht klar, dass steuerlich nur der Teil der Reparatur zählt, den der Hand­werker im Haushalt durch­geführt hat (BFH, Az. VI R 7/18).