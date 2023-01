Sie arbeiten in Ihrem separaten Arbeits­zimmer daheim, das fast nur zum Arbeiten dient? Dann können Sie für den Raum die anteilige Miete inklusive Neben­kosten geltend machen – auch für Strom, Heizung oder die Hausrat­versicherung. Auch als Rentner oder Pensionär können Sie unter Umständen Ausgaben für das Arbeits­zimmer abrechnen, wenn Sie daheim weiter beruflich tätig sind (BFH, Az. VIII R 3/12). Die folgenden Ausführungen gelten bis Ende 2022. Das Steuer­jahr 2023 bringt einfachere Regeln.

Wie viel? Wie viel insgesamt zählt, hängt davon ab, wie viel Sie im Arbeits­zimmer gearbeitet haben. Für viele ist das ein Mix: Mal haben sie wegen Corona-Lock­down komplett zu Hause gearbeitet. Mal haben sie wieder mehr im Büro verbracht.

Heimbüro Mittel­punkt der Tätig­keit. Sie hatten mit Ihrem Arbeit­geber vereinbart, dass Sie über­wiegend daheim arbeiten. Dann zählen für diese Monate Ihre anteiligen Kosten für das häusliche Arbeits­zimmer unbe­grenzt. Das ist etwa der Fall, wenn es mindestens drei Heim­arbeits­tage bei einer Fünf­tage­arbeits­woche sind.

Heimbüro nicht Mittel­punkt der Tätig­keit. Sie mussten nur zwei von fünf Arbeits­tagen in der Woche zu Hause arbeiten, weil kein anderer Arbeits­platz für die Arbeiten zur Verfügung steht oder die Chefin Sie angewiesen hat, daheim zu arbeiten – ­etwa wegen des Infektions­risikos? Für die Monate zählen Heimbüro­kosten bis maximal 1 250 Euro im Jahr. Das gilt auch Berufs­tätige, die am Wochen­ende zu Hause dienst­lich erreich­bar sein müssen und für diese Zeit kein Arbeits­platz beim Arbeit­geber bereit­steht (FG München, Az. 15 K 439/15). Ist der Kosten­abzug für eine oder mehrere Tätig­keiten möglich, gibt es ihn anteilig bis zum Höchst­betrag (BFH, Az. VIII R 52/13).

Beispiel: Ein Angestellter war im Lock­down von März bis Mai und ­November bis Dezember voll im Home­office. Die übrigen sieben Monate arbeitete er nur zwei Tage pro Woche zu Hause. Er kann für sein 15 Quadrat­meter großes Heimbüro 187 Euro im Monat ansetzen, das sind 15 Prozent der Warmmiete und Neben­kosten für seine 100 Quadrat­meter große Wohnung. Er rechnet für sein Heimbüro ab: 935 Euro (5 Lock­down-Monate x 187 Euro) plus 1 250 Euro (7 Monate x 187 Euro, maximal 1250 Euro).

Ihre Fragen rund ums Arbeits­zimmer

Wie errechne ich die anteiligen Arbeits­zimmerkosten?

Sie müssen zunächst die anteiligen Kosten aus den Gesamt­kosten für Ihre Wohnung raus­rechnen – etwa für Miete, Strom und Heizung und andere Neben­kosten wie Beiträge für die Hausrat­versicherung. Dazu berechnen Sie den Anteil Ihres Arbeits­zimmers an der Gesamt­wohn­fläche nach folgender Formel: Fläche des Arbeits­zimmers geteilt durch Gesamt­wohn­fläche der Wohnung mal 100. Das Ergebnis ist Ihr Arbeits­zimmer­anteil in Prozent. Hat Ihre Wohnung 90 Quadrat­meter und der Arbeits­raum 9 Quadrat­meter, können Sie 10 Prozent der Miet- und Neben­kosten ansetzen. Zusätzlich gehören zu den Arbeits­zimmerkosten auch Ihre Ausgaben für Reno­vierung und Einrichtung des Raumes – etwa für neue Lampen und Teppiche, aber nicht für Luxus. Separat zählen Büromöbel und PC. Diese Posten kann jeder unabhängig vom Heimbüro geltend machen.

Was kann ich für das Heimbüro in unserem Eigenheim ansetzen?

Wie bei einer Miet­wohnung ermitteln Sie zunächst den Arbeits­zimmer­anteil. Als Kosten setzen Sie dann anteilig für das Arbeits­zimmer die Abschreibungs­rate (AfA) für das selbst genutzte Eigentum an. Die jähr­liche AfA für das Eigenheim beträgt in der Regel 2 Prozent der Herstellungs- und Anschaffungs­kosten – ohne Grundstücks­kosten. Dazu kommen gegebenenfalls Darlehens­zinsen. Die übrigen anteiligen Neben­kosten sind ähnlich wie bei einer Miet­wohnung etwa Ausgaben für Grund­steuer, Versicherungen, Strom, Heizung (siehe Frage zuvor).

Ich nutze das Arbeits­zimmer zusammen mit meinem Mann. Kann jeder Kosten abrechnen?

Das kommt darauf an: Grund­sätzlich kann jeder seine Kosten entsprechend seines Eigentums- oder Miet­verhält­nisses geltend machen. Gehört Ihnen beiden die Eigentums­wohnung zu gleichen Teilen oder sind Sie beide Mieter, rechnet jeder die Hälfte der Gesamt­kosten Ihres Arbeits­zimmers ab. Greift die 1 250-Euro-Grenze, weil es nicht Mittel­punkt der Arbeit ist, sondern nur kein anderer Arbeits­platz zur Verfügung steht, gilt bei einem gemein­samen Arbeits­zimmer die 1 250- Euro-Grenze für jeden Partner in voller Höhe (BFH, Az. VI R 53/12 und BFH, Az. VI R 86/13 und BMF-Schreiben vom 6.10.2017, Arbeits­zimmer). Der personenbezogene Höchst­betrag führt jedoch dazu, dass Sie auch nur einmal maximal 1 250 Euro im Jahr absetzen können, wenn Sie mehrere häusliche Arbeits­zimmer nutzen – unabhängig davon, ob gleich­zeitig oder nach­einander oder ob in einem oder in verschiedenen Haushalten (BFH, Az. VIII R 15/15).

Wie kann ich als Selbst­ständige mein Heimbüro geltend machen?

Manche Selbst­ständige wie Logopädinnen können trotz eigener Praxis­räume ihr Heimbüro angeben, wenn Büro­arbeiten in den Betriebs­räumen wegen deren Beschaffenheit und Nutzungs­bedingungen unzu­mutbar sind (BFH, Az. III R 9/16). Gewer­betreibende, Selbst­ständige und Land- und Forst­wirte prüfen eine Zugehörig­keit des Arbeits­zimmers zum Betriebs­vermögen und berück­sichtigen es in der entsprechenden Anlage G, S oder L zu ihrer Steuererklärung.

Kann ich die Arbeits­zimmerkosten auch geltend machen, wenn ich in Eltern­zeit bin?

Ja, Frauen und Männer in Elternzeit können ihre Kosten für ein Arbeits­zimmer ansetzen – zumindest bis 1 250 Euro. Bedingung ist, dass sie den Raum nach­weislich nutzen, um während der Auszeit im Beruf auf dem Laufenden zu bleiben (BFH, Az. VI R 137/99 und BMF-Schreiben vom 06.10.2017, Arbeits­zimmer).

Zählt steuerlich auch die Mitbenut­zung von Küche, Bad und Flur?

Nein, Kosten für Neben­räume wie Küche, Bad und Flur können Sie nicht zusätzlich zum Heimbüro geltend machen (BFH, Az. X R 26/13).

Kann ich als Rentner die Kosten für mein Arbeits­zimmer absetzen, wenn ich noch arbeiten und Geld verdienen will?

Nach einem Urteil des Bundes­finanzhofs konnte ein Pensionär über 3 000 Euro für sein Arbeits­zimmer als Betriebs­ausgaben voll geltend machen. Der pensionierte Ingenieur nutzte es im Keller seines Einfamilien­hauses für seine Arbeit als selbst­ständiger Gutachter. Es machte mit seiner Tätig­keit im Streit­jahr 5 332 Euro Verlust, in den beiden Jahren danach erzielte er 10 832 Euro und 35 260 Euro Gewinn. Für die Richter war seine Gutachter­tätig­keit der Mittel­punkt der gesamten beruflichen Arbeit. Die anderen Einkünfte seien zu gering und die Pension zähle nicht mit, weil der Mann sie für seine frühere Berufs­tätig­keit als Ingenieur beziehe (BFH, Az. VIII R 3/12).

Kann ich für meine Arbeits­tage im Büro anstelle der Pend­lerpauschale die Kosten für meine ÖPNV-Jahres­karte in voller Höhe geltend machen? Geht das auch, wenn ich 111 Tage im Home­office gearbeitet habe?

Ja, Sie können die vollen Kosten für Ihre Zeitfahr­karte für den öffent­lichen Nahverkehr als Werbungs­kosten absetzen – und zwar zusätzlich zur 5-Euro-Home­office-Pauschale für maximal 120 Arbeits­tage im Jahr.

Das gilt laut Finanz­verwaltung bundes­weit: Ihre tatsäch­lichen Kosten für eine Zeitfahr­karte zur Benut­zung öffent­licher Verkehrs­mittel für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätig­keits­stätte zählen dann als Werbungs­kosten, wenn die Gesamt­kosten für das Ticket aufs Jahr gesehen höher sind als die Entfernungs­pauschale von 30 Cent je Kilo­meter, bezogen auf die einfache Entfernung von daheim ins Büro.

Das Finanz­ministerium Thüringen schreibt: „Das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer eine Zeitfahr­karte in Erwartung der regel­mäßigen Benut­zung für den Weg zur ersten Tätig­keits­stätte erworben hat, er die Zeitfahr­karte dann aber aufgrund der Tätig­keit im Home­office nicht im geplanten Umfang verwenden kann“ (Erlass vom 17. Februar 2021, Az. S 1901–2020 Corona – 21.15).

Die Kosten für das Ticket müssen Sie also nicht auf einzelne Arbeits­tage aufteilen.

Gibt es die Home­office-Pauschale auch für Azubis?

Auszubildende können wie alle anderen Berufs­tätigen auch die Home­office-Pauschale in ihrer Steuererklärung (Anlage N) als Werbungs­kosten geltend machen. Für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließ­lich daheim gearbeitet haben, rechnen sie 5 Euro Homeoffice-Pauschale für bis zu 120 Arbeits­tage im Jahr ab. Insgesamt berück­sichtigen die Beamten höchs­tens 600 Euro.

Die Home­office-Pauschale bringt Azubis Vorteile, obwohl sie meist kein separates Arbeits­zimmer haben und deshalb regel­mäßig keine Raum­kosten absetzen können. Auch Home­office-Tage in Ein-Zimmer-Appartements sind jetzt begüns­tigt. Für die Steuererklärung spielt es so keine Rolle, ob Azubis etwa am Küchentisch oder auf dem Sofa arbeiten. Die 5-Euro-Pauschale bekommen Azubis, sobald sie ihre betriebliche oder berufliche Tätig­keit zu Hause erledigen.

Ich arbeite zu Hause – bis April habe ich dazu meinen Küchentisch genutzt. Dann bin ich in eine Wohnung mit Arbeits­zimmer gezogen. Wie kann ich die Home­office-Pauschale nutzen?

Für jeden Home­office-Tag gibt es 5 Euro. Das Finanz­amt akzeptiert maximal 120 Heim­arbeits­tage pro Jahr. Wann Sie zu Hause gearbeitet haben, ist unerheblich, solange Sie die Tage auf Nach­frage des Finanz­amts nach­weisen können.

Haben Sie nur einen Teil des Jahres im Home­office verbracht, etwa die Wintermonate, sollten Sie für diese Zeit trotzdem die Home­office-Pauschale geltend machen. Für die Monate, die Sie anschließend in einem zwischen­zeitlich einge­richteten Arbeits­zimmer gearbeitet haben, setzen Sie außerdem Kosten eines häuslichen Arbeits­zimmers an. Die Steuer-Experten der Stiftung Warentest sind der Auffassung, dass eine zeitlich versetzte Kombination beider Vorteile möglich sein müsste. Da die Home­office-Pauschale aber erst 2020 einge­führt wurde und damit noch recht neu ist, gibt es noch keine Gerichts­urteile, die diese Rechts­auffassung bestätigen.

Tipp: Neben der Home­office-Pauschale können Sie noch viele andere Arbeitsmittel fürs Homeoffice absetzen wie für Schreibtisch, Stuhl, Lampe, PC, Regale, Büromaterial oder Telefon und Internet im Home­office. Kommen mehr als 1 000 Euro Werbungskosten im Jahr zusammen, bringt das eine Steuerersparnis.