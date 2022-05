Ohne Elster-Zugang oder Personal­ausweis mit Online­funk­tion ist die klassische Erklärung auf Papier für die kurz­fristige Abgabe besser geeignet.

Zwar gibt es die vereinfachte Steuererklärung seit 2019 nicht mehr, das ist aber kein Minus­punkt. An ihre Stelle treten die sogenannten E-Daten – für alle Steuer­pflichtigen. Daten, die das Finanz­amt schon hat, etwa die Lohn­steuer­daten, Belege über Kirchen­steuer oder Rentenbeiträge, müssen Steuerzahler nicht mehr eigens eintragen. Auf den Formularen sind diese Daten durch dunkelgrün hinterlegte Felder gekenn­zeichnet – besonders zahlreich in den Anlagen N und R. Diese Formulare lassen sich dieses Jahr also schnell ausfüllen.

Am PC ausfüllen geht auch

Die Papier­erklärung ist der Onlinealternative fast ebenbürtig. Die Formulare lassen sich unter formulare-bfinv.de herunter­laden und entweder am PC oder ausgedruckt ausfüllen. Nur die Über­mitt­lung muss dann klassisch per Post erfolgen. Wichtig: Erst am 31. Juli losschi­cken reicht nicht. Spätestens an diesem Tag muss die Erklärung beim Amt ankommen. Wer so spät dran ist, kann seine Erklärung aber immer noch in den Haus­brief­kasten seines Finanz­amtes werfen.