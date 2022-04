Nicht immer ist klar, was die erste Tätig­keitsstätte ist. Das führt oft zu Streit mit dem ­Finanz­amt. Der Bundes­finanzhof (BFH) hat kürzlich für Klarheit gesorgt. Nun steht fest: Selbst ein Arbeits­ort, an dem der Arbeitnehmer nur kurz etwas erledigt, kann eine erste Tätig­keits­stätte sein.

Steuer­regel. Ist der erste Arbeits­ort dauer­haft derselbe und räumlich fixiert, gibt es immer nur die Pend­lerpauschale und keine Reise­kosten, auch keine Verpflegungs­pauschale.

Der erste Arbeits­ort kann

Das stellte der Bundes­finanzhof (BFH) etwa für einen Streifen­polizisten und eine Pilotin klar. Ihr erster Arbeits­ort ist an ihren Dienst­stellen, auch wenn sie meist auswärts im Einsatz sind (BMF-Schreiben vom 25. November 2020, Az. IV C 5 – S 2353/19/10011:006).

Es genügt, wenn ­Arbeitnehmer am ersten Arbeits­ort nur in ­geringem Umfang etwas erledigen müssen. Es kommt hierbei nicht – wie früher – auf den Schwer­punkt der Tätig­keit an.

Home­office keine erste Tätig­keits­stätte

Klar ist, dass das Home­office kein erster ­Arbeits­ort sein kann. Anders ist es nur, wenn der Arbeit­geber das Büro für seinen Mitar­beiter anmietet und so über die Nutzung entscheidend bestimmen kann. Das haben die Richter vom Bundes­finanzhof kürzlich entschieden (Az. VI R 35/18).

Tipp: Arbeiten Sie an mehreren Einsatz­orten, etwa in mehreren Filialen, sollte Ihr Arbeit­geber eine davon als Ihre erste Tätig­keits­stätte im Arbeits­vertrag, Protokoll oder Einsatz­plan fest­legen (BFH, Az. VI R 40/16 und VI R 27/17). Das sollte die sein, mit der die Gesamt­rech­nung für alle Einsatz­orte am güns­tigsten ausfällt. Die erste Tätig­keits­stätte muss nicht der Stand­ort sein, an dem Sie am häufigsten sind.