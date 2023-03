Es ist gar nicht so leicht, die 1 230 Euro hohe Werbungs­kosten-Pauschale zu knacken. Umso wichtiger ist es für Lernende, wirk­lich alle Ausgaben zu bündeln, die mit ihrer Bildungs­maßnahme oder Fort­bildung zusammenhängen. Diese Posten bilden zusammen genommen die absetz­baren Fort­bildungs­kosten:

Home­office. Wenn Sie sich zu Hause weiterbilden oder digital an Vorlesungen oder Seminaren teilnehmen, können Sie mindestens die Homeoffice-Pauschale ansetzen. Bis 2022 erkennt das Finanz­amt 5 Euro für jeden Tag im Home­office an, für maximal 120 Tage im Jahr. Ab 2023 sind 6 Euro pro Tag drin und bis zu 210 Tage. Damit wurde die Home­office-Pauschale von 600 auf 1 260 Euro mehr als verdoppelt.

Arbeits­zimmer. In einem ruhigen Zimmer lernt es sich leichter und steuerlich güns­tiger. Die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers können Sie abrechnen, sofern Sie andern­orts keinen Platz zum Lernen haben. Bis 2022 machen Sie grund­sätzlich bis zu 1 250 Euro Raum­kosten geltend. Unbe­grenzte Kosten winkt das Finanz­amt nur durch, wenn der Raum der Mittel­punkt Ihrer gesamten beruflichen Tätig­keit ist, zum Beispiel wenn Sie eine Voll­zeit­ausbildung von zu Hause absol­vieren. 2023 wird es leichter, ein Arbeits­zimmer geltend zu machen: Wer nur gelegentlich oder einen Teil seiner Aufgaben im Extra-Zimmer erledigt und bislang bis zum Höchst­betrag von 1 250 Euro abge­rechnet hat, nutzt statt­dessen die erweiterte Home­office-Pauschale, ohne einzelne Ausgaben nach­weisen zu müssen.

Lern­mittel. Rechnen Sie Ausgaben für Telefon, Internet, Kopien, Bücher, Computer, Drucker oder den Bürostuhl als Arbeitsmittel ab. Das geht auf einen Schlag, wenn die Anschaffung ohne Mehr­wert­steuer maximal 800 Euro gekostet hat. Teurere Dinge müssen Sie über mehrere Jahre abschreiben. Ausnahme: Computer können Sie unabhängig vom Kauf­preis sofort abrechnen.

Gebühren. Hier zählen Ausgaben für Seminare, Lehr­gänge, Repetitorien, Prüfungen, Tagungen und Studien­gänge an privaten und staatlichen Hoch­schulen, Vorträge und Nach­hilfe. Haben Dritte die Kosten getragen, etwa die Eltern, akzeptiert das Finanz­amt diese auch.

Fahrt­kosten. Während einer Bildungs­maßnahme in Voll­zeit können Sie für Fahrten von zu Hause zur Bildungs­einrichtung die Entfernungspauschale ansetzen – also 30 Cent bis zum 20. Kilo­meter der einfachen Wegstrecke, ab dem 21. Kilo­meter 38 Cent. Über­nachtungs- und Verpflegungs­kosten zählen nicht.

Für alle mit kleinem Einkommen lohnt es sich eventuell, einen Antrag auf die Mobilitätsprämie zu stellen. Das ist ein Bonus für alle Fernpend­lerinnen und -pendler, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen unter dem Grund­frei­betrag liegen, deshalb keine Einkommensteuer zahlen und eigentlich nicht von der erhöhten Entfernungs­pauschale profitieren.

Bei einer neben­beruflichen Fort­bildung bleibt Ihre übliche Arbeit­stelle Ihre erste Tätig­keits­stätte, zu der Sie Fahrten mit der Entfernungs­pauschale abrechnen. Anders als beim Arbeitsweg zählen Fahrten zur Bildungs­einrichtung dann mit 30 Cent pro Kilo­meter für Hin- und Rück­fahrt. Bei der Fahrt mit öffent­lichen Verkehrs­mitteln gelten die tatsäch­lichen Kosten für das Ticket.

Verpflegungs­pauschalen. In den ersten drei Monaten einer beruflichen Fort­bildung nutzen Steuerzahler außerdem die Verpflegungs­pauschalen. Für Tage, an denen sie länger als acht Stunden von zu Hause weg sind, geben sie 14 Euro an. Findet eine Fort­bildung mit Über­nachtung statt, sind es sogar 28 Euro pro Tag. Für An- und Abreis­etage kommen für die Verpflegung jeweils 14 Euro hinzu. Kosten für Über­nachtungen sind zusätzlich nach Rechnungs­betrag absetz­bar. Ist ein Anteil für Verpflegung – etwa Frühstück oder Mittag­essen – enthalten, wird er abge­zogen. Wird die Bildungs­stätte weniger als drei Tage pro Woche besucht, entfällt die Befristung auf drei Monate.

Wohnung am Ausbildungs­ort. Mieten Sie für Ihre Bildungs­maßnahme extra eine zweite Wohnung am Ausbildungs­ort, können Sie einen doppelten Haushalt absetzen. Bedingung ist, dass Sie sich an ihrem ersten Wohn­ort – Ihrem Lebens­mittel­punkt – an den Haus­halts­kosten beteiligt haben. Die Finanz­verwaltung hat diesen Anteil auf mindestens 10 Prozent beziffert.

Absetzen können Sie Miete und Neben­kosten bis 1 000 Euro monatlich – gegebenenfalls auch die Zweit­wohnung­steuer. Bei den Fahrt­kosten lässt sich maximal eine Heim­fahrt pro Woche mit der Pend­lerpauschale abrechnen. Auch Kosten für die Einrichtung der Wohnung am Lern­ort zählen mit (BFH, Az. VI R 18/17). Betragen die Kosten für die Zweit­wohnung ohne Arbeits­mittel insgesamt nicht mehr als 5 000 Euro (inklusive Mehr­wert­steuer), erkennt das Finanz­amt sie ohne Prüfung an (BMF-Schreiben vom 25. November 2020).

Bildungs­kredite. Haben Sie für Ihre Ausbildung einen Kredit aufgenommen? Dann können Sie zwar nicht die Tilgungs­raten als Werbungs­kosten absetzen – wohl aber Zinsen und Gebühren. Oft lohnt es sich, den Kredit so zu gestalten, dass Sie ihn erst nach Abschluss der Ausbildung zurück­zahlen müssen. In diesem Fall zahlen Sie auch die Zinsen erst nach Ausbildungs­ende. Rechnen Sie diese dann in Ihrer Steuererklärung ab, bringen sie meist einen höheren Steuerrabatt als während der Ausbildung, da Sie dann in einem Beschäftigungs­verhältnis stehen und ein deutlich höheres Einkommen haben.