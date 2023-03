Alle Details zur Steuererklärung. Arbeits­mittel sind nicht alles. Im Ratgeber Steuern von Finanztest finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Hier lesen Sie auch, wie Sie die Kosten für Arbeits­mittel korrekt in die Steuererklärung eintragen.

Sofort absetzen oder abschreiben? Wer sich ein neues Arbeits­mittel anschafft, kann den Gegen­stand sofort im Jahr des Kaufes in der Steuererklärung geltend machen, wenn der Kauf­preis nicht mehr 800 Euro zuzüglich Mehr­wert­steuer beträgt – somit 952 Euro bei 19 Prozent Mehr­wert­steuer. Teurere Arbeits­mittel müssen über ihre voraus­sicht­liche Nutzungs­dauer verteilt abge­schrieben werden. Ausnahme: Digitale Wirt­schafts­güter, etwa Computer, Notebooks, Software oder Computer­zubehör, können seit Steuer­jahr 2021 unabhängig vom Preis voll­ständig geltend gemacht werden. Smartphones fallen allerdings raus.

Gemischte Nutzung. Beim Kauf von Computer, Smartphone oder Telefon erkennt das Finanz­amt sowohl eine private als auch eine berufliche Nutzung an. Anteilig können Kosten abge­rechnet werden, wenn die Geräte zu mehr als 10 Prozent privat genutzt werden.

Typische Arbeits­mittel. Smartphone, USB-Stick, Drucker­patrone: Was Angestellte für ihren Job benötigen und selbst zahlen, können sie beim Finanz­amt abrechnen. Aktentaschen, Pilotenkoffer, Computer, Drucker, Schreibtisch, Bücher­regale, Fach­literatur oder Berufs­kleidung wie Uniform oder Arzt­kittel sind als Arbeits­mittel absetz­bar. Das gilt auch für Büromaterial.

Mit Arbeits­mitteln die Werbungs­kostenpauschale knacken

Ausgaben für den Job berück­sichtigt das Finanz­amt bei Arbeitnehmern ohnehin pauschal mit 1 230 Euro Werbungs­kosten – selbst wenn sie gar keine Ausgaben hatten. Das ist die sogenannte Arbeitnehmerpauschale. Bis einschließ­lich 2021 lag sie bei 1 000 Euro pro Jahr, 2022 rechnete das Finanz­amt 1 200 Euro pauschal an, ab 2023 liegt der Pausch­betrag bei 1 230 Euro. Über­steigen die beruflichen Aufwendungen aber diese Schwelle, bringt jeder zusätzliche Euro einen weiteren Steuer­vorteil. Es lohnt sich also, alle Jobkosten in der Steuererklärung aufzulisten. Um dem Ziel näher zu kommen, fallen Ausgaben für Arbeits­mittel besonders ins Gewicht. Kleine Rechnungs­beträge wie für Papier und Drucker­patronen, Porto oder Text­marker können sich zusammen mit größeren Ausgaben wie für Laptop und Büromöbeln zu einem ordentlichen Betrag läppern.