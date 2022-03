Home­office, Kurz­arbeit und staatliche Unterstüt­zung – auch 2021 stand für viele Berufs­tätige im Zeichen von Corona. Einige mussten finanzielle Einbußen hinnehmen, andere Hilfe bean­spruchen. Umso wichtiger, jetzt mit dem Finanz­amt abzu­rechnen. Viele Steuerboni können die Lasten des vergangenen Jahres abfedern und versprechen Rück­zahlungen. Die Aussichten auf eine Erstattung ist auch dank neuer Steu­erspar­posten gut.

Für Gewer­betreibende und Selbst­ständige ist eine Steuererklärung selbst­verständlich. Angestellte nimmt das Finanz­amt etwa dann in die Pflicht, wenn sie Neben­einkünfte oder Lohn­ersatz von mehr als 410 Euro hatten – etwa Kurz­arbeiter- oder Arbeits­losengeld. Der Lohn­ersatz ist zwar steuer- und sozial­abgabenfrei, unterliegt aber dem Progressions­vorbehalt. Dadurch kann die Steuerlast steigen und das Finanz­amt eine Nach­zahlung fordern. Mehr dazu in unserem Special Coronahilfen abrechnen .

Davon sollen auch alle profitieren, die ihre Erklärung allein machen: Die Abgabe­frist für die Abrechnung soll erst am 30. September enden – statt am 31. Juli 2022.

Die Corona-Pandemie belastet selbst Profis wie Steuerberate­rinnen und Lohn­steuer­hilfe­ver­eine. Deshalb will die Bundes­regierung die Abgabe­frist verlängern. Hilft ein Profi, soll bis zum 30. Juni 2023 Zeit bleiben – statt regulär bis Ende Februar 2023. So sieht es zumindest das Vierte Corona-Steuer­hilfegesetz vor, dem noch der Bundes­rat zustimmen muss.

Gute Aussicht für Freiwil­lige

Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer, die keine Steuererklärung abgeben müssen, sollten das dennoch freiwil­lig tun. Bei ihnen stehen die Chancen auf eine Erstattung besonders gut, weil sie ihre Einkünfte in der Regel bereits im Laufe des Jahres etwa durch den Lohn­steuer­abzug versteuert haben. Über die Erklärung rechnen sie daher meist nur ihre Kosten ab, was die Steuerlast nach­träglich senkt. So kommt bei den meisten zu Rück­zahlungen. In den vergangenen Jahren gab es für Angestellte im Schnitt 1 051 Euro zurück.

Es lohnt sich oft, wenn man sich zusätzlich auch an die Steuererklärungen vergangener Jahre macht. Freiwil­lig Abge­bende haben Zeit, ihr Geld vom Amt zurück­zufordern. Eine freiwil­lige Steuererklärung muss erst inner­halb von vier Jahren beim Finanz­amt eingehen. Für die Erklärung 2021 etwa läuft die Abgabe­frist bis Ende 2025. Das heißt, Freiwil­lig Abge­bende können jetzt noch ältere Jahre bis 2018 abrechnen. Stiftung Warentest erklärt in einzelnen Specials alles Wissens­werte für die Steuererklärung 2020, Steuererklärung 2019 und für die Steuererklärung 2018.