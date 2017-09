© plainpicture

Tipp­fehler, Zahlendreher, wichtige Daten unter der falschen Ziffer einge­geben: So was passiert leicht, wenn Steuerzahler, Arbeit­geber, Kranken- oder Renten­versicherer Daten für die Steuererklärung am PC erfassen und online ans Finanz­amt schi­cken. Seit 2017 lassen sich Über­tragungs-, Schreib- und Rechen­fehler einfacher berichtigen – auch wenn die Einspruchs­frist bereits abge­laufen ist.