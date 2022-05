Sonnenblumenöl und Rapsöl sind vielseitig einsetz­bar, in den Geschäften aber inzwischen knapp. Doch es gibt Speiseöl-Alternativen : In der kalten Küche und zum schonenden Anbraten von herz­haften Speisen lassen sie sich gut durch Olivenöl ersetzen. Zum scharfen Anbraten eignet sich Pflanzenöl aus verschiedenen raffinierten Ölen, Butter­schmalz oder Vollfettmargarine . Bei asiatischen Speisen kommen Sesamöl oder Kokosöl infrage.

Mehl und Hefe sind in Krisen­zeiten schnell mal vergriffen. Für Weizenmehl gilt momentan: richtig lagern und bei der Verwendung sorgfältig damit umgehen. Wer Lust hat, kann beim Kochen und Backen „Super-Körner“ wie Quinoa, Amaranth und Chia-Samen, Hirse, Kamut und Dinkel ausprobieren – die kosten zugegebenermaßen etwas mehr. Wer selbst Brot, Brötchen oder Pizza zubereiten möchte, kann notfalls auch ohne Hefe backen : Als Treib­mittel können Back­pulver oder Natron dienen. Pizza und Brötchen schme­cken auch aus Quark-Öl-Teig.

6. Lagerung: Richtig kühlen und sortieren

Richtig gelagert halten Lebens­mittel länger. Vor allem im Kühlschrank gibt es dabei einiges zu beachten. Lesen sie nach, wie Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben, was wohin gehört – und welche Lebens­mittel keine Kühlung vertragen. Länger halt­bare Vorräte möglichst kühl, trocken und dunkel lagern. Produkte mit langer Halt­barkeit stehen am besten hinten im Regal. Was bald verbraucht werden muss, rückt nach vorn.