ETF sind eine güns­tige und bequeme Geld­anlage – das hat sich mitt­lerweile herum­gesprochen. Die Veröffent­lichung unseres jähr­lichen Sonder­hefts Finanztest Spezial Anlegen mit ETF haben wir zum Anlass genommen, drei Aspekte zu analysieren, die den Sieges­zug der ETF verdeutlichen:

Stand dieser Betrachtung ist der 30. September 2023; Basis sind alle in Deutsch­land für den Vertrieb an Privat­anleger zugelassenen Investmentfonds.

Die folgenden Charts zeigen die Zahl der Fonds in unserer Daten­bank im Zeit­verlauf – einmal für aktive Fonds und einmal für ETF. Es gibt aktuell noch deutlich mehr aktive Fonds als ETF, in unserem Fondsfinder finden Anle­gerinnen und Anleger alle rund 20 400 aktiven Fonds und 2 800 ETF.

Seit dem Sommer 2021 ist das Angebot an Fonds, welche Nach­haltig­keits­kriterien berück­sichtigen, stark gestiegen. Bei den aktiven Fonds gibt es mitt­lerweile mehr Fonds mit ESG-Ansatz als klassische Fonds. ESG steht dabei für Environmental, Social and Gover­nance, also Umwelt, Soziales und verantwortungs­volle Unter­nehmens­führung.

Stabiler Erfolg mit markt­typischen ETF

Die Bezeichnung „ETF“ alleine steht noch nicht für eine gute Geld­anlage. Wichtig ist es, den richtigen ETF zu wählen. Nicht alle ETF sind inner­halb ihrer Fonds­gruppe ausreichend breit gestreut, legen also das Geld in ausreichend viele Wert­papiere an. Dividenden-ETF oder Growth-ETF zum Beispiel setzen auf eine Auswahl an Titeln, statt möglichst breit zu investieren. Wir schauen uns an, wie stabil markt­breite ETF hinsicht­lich ihres Chance-Risiko-Profils im Vergleich zu so genannten Faktor-ETF (etwa Dividenden- oder Growth-ETF) und aktiven Fonds sind.

{{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}

So gehen wir bei der Analyse vor:

Zunächst berechnen wir für jeden mindestens fünf Jahre alten Fonds die Chance-Risiko-Zahl im Zeit­verlauf. Mehr Infos zur Chance-Risiko-Zahl finden Sie hier im Artikel So bewertet Finanztest den Anlageerfolg.

Dann sortieren wir in jedem Monat alle Fonds entsprechend ihrer Chance-Risiko-Zahl. Wir verwenden den Prozentrang: 100 bekommen die besten Fonds, 0 die schlechtesten.

Wir bilden in jedem Monat den Durch­schnitt des Rangs für die folgenden drei Gruppen: markt­typische ETF (1. Wahl-ETF), nicht markt­typische ETF und aktive Fonds.

Wir stellen den durch­schnitt­lichen Rang der zwei ETF-Unter­gruppen für die wichtigsten Fonds­gruppen im Zeit­verlauf in den folgenden Diagrammen dar.

Das zeigen die Charts:

In den großen Fonds­gruppen Aktien Welt und Aktien USA gehören die 1. Wahl-ETF dauer­haft zu den besten 25 Prozent ihrer Fonds­gruppe – mit höherer Stabilität als nicht markt­breite ETF und als aktive Fonds.

In den Fonds­gruppen Aktien Europa, Deutsch­land und Schwellenländer gab es früher Phasen, in denen die markt­breiten ETF im Mittel­feld lagen.

Es zeigt sich: Es ist schwierig, mithilfe nicht markt­breiter ETF (oder aktiver Fonds) die markt­breiten ETF zu schlagen. In manchen Fonds­gruppen sind die Chancen etwas höher als in anderen. Wer es probieren möchte, kann dies mithilfe unserer Fünf-Punkte-Strategie probieren.