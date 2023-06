Markt­breite ETF sind aus unserer Sicht die mit Abstand sinn­vollsten Finanz­produkte, um an Aktienmärkten mitzumischen. Der größte Teil des in Aktienfonds angelegten Geldes steckt aber nach wie vor in aktiv gemanagten Fonds. Das liegt vor allem an der Markt­bedeutung der großen deutschen Fonds­gesell­schaften, die das Geschäft in den Bank­filialen dominieren. Die dort tätigen Kundenberater empfehlen üblicher­weise eher haus­eigene Produkte statt ETF. Und vielen Kunden ist das ganz recht, weil sie sich nicht mit der Materie befassen wollen, sondern lieber der Expertise ihres Beraters vertrauen.

Aktive Fonds kosten deutlich mehr Anle­gerinnen und Anleger sollten sich darüber klar sein, dass sie sich mit aktiv gemanagten Fonds stets einen Kosten­nacht­eil gegen­über ETF einhandeln. Größen­ordnung: etwa 1 bis 1,5 Prozent pro Jahr. Das hört sich harmlos an, kann aber bei langem Anlage­zeitraum einen Unterschied von mehreren Zehn­tausend Euro ausmachen. Wenn zum Beispiel ein Anla­gebetrag von 50 000 Euro nach zwei Jahr­zehnten wegen der höheren Kosten im Schnitt „nur“ 6 statt 7 Prozent pro Jahr bringt, sind das mehr als 33 000 Euro Differenz. Umso wichtiger ist es, bei der Fonds­auswahl auf verläss­liche Qualität zu achten.

So definieren wir „stabile Fonds“ Die Fonds, die in den Filialen verkauft werden, sind aber nicht immer die besten aus dem jeweiligen Hause. Wir haben aus diesem Grund extra für Filial­kunden in unserer Bewertung eine neue Kategorie einge­führt: „stabile Fonds“. Stabile Fonds sind aktiv gemanagte Fonds, die einem markt­breiten 1.-Wahl-ETF aus ihrer Fonds­gruppe möglichst nahe­kommen sollen. Es sind in der Regel keine Fonds, die den Index schlagen, sondern Fonds, die möglichst wenig zurück­fallen. Im Detail bedeutet das: Stabile Fonds hatten in den vergangenen zehn Jahren mindestens zwei Punkte in unserer Bewertung des Anlage­erfolgs, meistens eher drei oder vier Punkte.

Für die Einstufung als stabil müssen die Fonds relativ markt­nah sein, sich also weit­gehend im Einklang mit dem Referenz­index der Fonds­gruppe bewegen. Für Aktienfonds Deutsch­land bedeutet das etwa: Steigt der Dax, steigen auch die stabilen Fonds. Und umge­kehrt.

Der Fonds darf nicht zu weit hinter den Referenz­index zurück­fallen. Als stabil gelten nur Fonds, die in jedem beliebigen Fünf­jahres­zeitraum inner­halb der vergangenen zehn Jahre höchs­tens bis zu 5 Prozent­punkte hinter dem Index lagen.

Die jähr­lichen internen Fonds­kosten dürfen nicht über 2,1 Prozent liegen. Um Miss­verständ­nisse zu vermeiden: Stabil bedeutet nicht, dass die Fonds nur Plus machen. Sie können auch deutliche Verluste einfahren. Allerdings sollen diese im Bereich der Fonds­gruppen­benchmark liegen.

Für wen sich stabile Fonds eignen Sie bevor­zugen es, Ihre Anlage­geschäfte gemein­sam mit Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin abzu­schließen.

Sie wollen sich möglichst wenig um ihre Investments kümmern.

Sie wollen Ihre aktiven Fonds nicht ständig austauschen, sondern einen vorzeitigen Verkauf vermeiden – wenn irgend möglich.

Sie akzeptieren mitt­lere bis hohe Kosten.

Nach­haltig­keit steht nicht im Mittel­punkt Ihrer Anla­geent­scheidungen.

Wie Sie stabile Fonds auswählen So können Sie vorgehen, wenn Sie bei Ihrer Bank einen stabilen Fonds kaufen wollen. Nutzen Sie unseren Fondsfinder. Sie finden stabile Fonds, die von Filial­banken vertrieben werden unter >Weitere Filter >Finanztest-Anla­gestrategien >Stabile aktive Fonds für Filial­bank­kunden.

Filtern Sie danach zusätzlich auf die verfügbare Fonds­gesell­schaft: >Weitere Filter > Fondsanbieter.

Nennen Sie Ihrem Berater den Namen und die Isin des gewünschten Fonds. Sind Sie Kunde bei einem der folgenden Institute, können Sie über die folgenden Links auch direkt zu den passenden stabilen Fonds springen: Allianz: stabile Fonds von Allianz Global Investors

Deutsche Bank: stabile Fonds der DWS

Volks- und Raiff­eisen­banken: stabile Fonds von Union Investment

Sparkassen: stabile Fonds der Deka Von den gerne empfohlenen Misch­fonds gibt es keine stabilen aktiven Fonds. Dieses Manko lässt sich jedoch leicht ausgleichen, indem Sie einen stabilen Welt­fonds mit Tages­geld oder Fest­geld mischen. Tipp: Wenn Ihr Berater nicht strikt an ein Fonds­haus gebunden ist, dann wählen Sie in unserem Fondsfinder unter Weitere Filter > Stabile aktive Fonds, also ohne die Einschränkung auf Fonds großer deutscher Fonds­gesell­schaften.

Flaggschiffe deutscher Fondsanbieter An dieser Stelle porträtieren wir vier Welt­fonds aus großen deutschen Fonds­häusern. Es handelt sich um bekannte Flaggschiffe: Der UniGlobal und der DWS Vermögensbildungsfonds I verwalten sogar zwei­stel­lige Milliarden­beträge. Im Deka MegaTrends liegen immerhin 1,4 Milliarden Euro. Nur beim Allianz Fondis handelt es sich um einen kleineren Fonds. ­Dafür gehört er zu den ältesten Produkten seiner Art.

Nahe dran an einem ETF auf den MSCI World Die Grafik illustriert: Lang­fristig entwickeln sich die dargestellten stabilen Welt­fonds deutscher Anbieter ähnlich wie ein 1. Wahl-Welt-ETF. Für Filial­bank­kunden, die aktive Fonds wünschen, sind sie eine akzeptable Alternative für den Vermögens­aufbau. Inner­halb der jüngsten zehn Jahre war ihre Markt­nähe stets relativ hoch, ihre Finanztest-Bewertung nie unter zwei Punkten. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}

Top-Titel: Apple, Microsoft und Alphabet Die von uns für stabile Fonds gewünschte hohe Markt­nähe bringt es mit sich, dass die Fonds eine ähnliche Länder- und Branchen­zusammenset­zung wie der Welt­index haben. Die Aktien von Apple, Microsoft und Alphabet zählen in allen vier Fonds zu den größten Positionen (alle Struk­tur­angaben Stand 31. März 2023).

Allianz Fondis Der Allianz Fondis ist ein Urge­stein und wurde bereits im Jahr 1955 auf­gelegt. Mit derzeit 170 Millionen Euro Vermögen gehört er zu den kleineren Publikums­fonds. Seine Aktien­auswahl orientiert sich stark am Welt­index, die Allianz-Aktie ist indes etwas überge­wichtet. Der Fondis hat mit fast 70 Prozent einen leicht höheren US-Anteil als der MSCI World (68 Prozent). Mit mehr als 350 Aktien ist er für einen aktiv gemanagten Fonds sehr breit gestreut. Aktuell bekommt er von uns drei Punkte.

Deka MegaTrends Der im Jahr 2001 aufgelegte Deka MegaTrends setzt gemäß Eigen­beschreibung auf die Themen Digitalisierung, Klimawandel und Umwelt­schutz, Gesundheit, Sicherheit, Konsum und Smart Cities. Daraus resultiere ein höherer Anteil an Technologie- und Software­unternehmen, während Energie, Finanzwesen und Grund­stoffe unterge­ordnete Bedeutung hätten. Im ­Ergebnis unterscheiden sich seine Toppositionen kaum von denen

im Welt­index.

DWS Vermögens­bildungs­fonds I Nach einer längeren Schwächephase bis 2015 ist der DWS Vermögensbildungsfonds I wieder näher an einen 1. Wahl-ETF gerückt, so dass wir ihn nun zu den stabilen Fonds zählen. Gemäß Selbst­darstellung hat er keine „starre Index­orientierung“, seine Markt­nähe zum MSCI World liegt bei 92 Prozent. Anders als beim Welt-Index für Industrieländer sind unter den rund 120 Aktien des Fonds auch einige aus Schwellenländern wie Südkorea (2,2 Prozent) und Taiwan (2,5). Relativ schwach im Vergleich zum MSCI World ist der Industrie­sektor mit nur 5,6 Prozent.

UniGlobal Der UniGlobal wurde 1960 aufgelegt und hatte neben Zeiten mit starker Wert­entwick­lung auch eine längere Schwächephase. Seit mehr als zehn Jahren gehört der UniGlobal aber zu den zuver­lässigeren ­Aktienfonds Welt. Mit einem ­Volumen von etwa 11,6 Milliarden Euro ist er in Deutsch­land auch einer der größten. Seine Markt­nähe zum MSCI World liegt bei 98 Prozent – in derselben Kategorie wie einige ETF auf den Index. Doch der Fonds setzt auch eigene Akzente. So zählt die ehemalige Dax-Aktie Linde neben bekannten US-Titeln zu den größten Positionen. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}

Nach­haltig­keit steht nicht im Fokus Bei den stabilen Welt­fonds aus Filial­banken ist kein Fonds dabei, der eine Nach­haltig­keits­bewertung von fünf oder vier Punkten hat. Der DWS Vermögensbildungsfonds I ist laut seiner Deklaration zumindest ein Fonds, der gewisse Nach­haltig­keits­krite­rien erfüllt. Als Alternative zum UniGlobal gibt es mit dem UniNachhaltig Aktien Global einen ähnlich zusam­mengesetzten Fonds, der für Anlage­erfolg und Nach­haltig­keit zurzeit jeweils drei Bewertungs­punkte erhält.