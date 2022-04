Springformen im Test Gute Biskuitböden, zerkratzte Formen

Den Biskuitboden buken alle gut bis sehr gut. Doch bei der Quiche Lorraine lieferten die quiet­schrote Silikon-Keramik-Form von Lékué (ab 20 Euro, mit nur 23 Zenti­metern Durch­messer) und das Modell mit Glasboden von Depot kein ansehnliches Ergebnis. Der Rand des Kuchens fiel beim Backen in die Mitte und der Boden war nicht genügend durch­gebacken. Allerdings lag die Lékué-Springform ganz vorn, was Kratz­festig­keit und Reinigung angeht. Das Depot-Modell mit seinem Glasboden konnte jedoch auch hier nicht punkten.

Heraus­lösen nach dem Backen klappt unterschiedlich gut

Stahlform. Die Testsiegerin von Patisse. © K-Tipp / Dominique Schütz

In der Theorie funk­tioniert eine Springform so: Nach dem Backen wird die Schnalle an der Seite geöffnet, der seitliche Ring der Springform schiebt sich auseinander, und die Form ist leicht vom Kuchen zu lösen. Das klappte bei den Siegern von Patisse und Birkmann auch sehr gut. Ein schlechtes Befriedigend haben hier andere Stahlformen im Test: das Modell We love Baking von Staedter und die Springform Schwarz von Le Creuset. Beim Biskuitboden blieben hier mehr Teigreste hängen als bei anderen Formen.