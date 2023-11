18,7 Millionen Menschen in Deutsch­land haben 2022 an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Das berichtet der Deutsche Spendenrat, der Dach­verband der großen gemeinnützigen Organisationen in Deutsch­land. Damit sank zwar erneut die Zahl der Spende­rinnen und Spender, doch die Spendensumme blieb weiter hoch: 5,7 Milliarden Euro kamen für gute Zwecke zusammen. Ein schöner Neben­effekt: Spenden verhelfen auch zu geringeren Steuern.

Von Steuer­vorteilen profitieren können alle – egal, warum sie spenden. Das Finanz­amt honoriert Wohl­tätig­keit. Es erkennt Spenden als Sonderausgaben an, sodass die Einkommensteuer sinkt. Bis zu 20 Prozent des Gesamt­betrags der Einkünfte sind als Spende absetz­bar. Waren die Spenden höher, können sie im folgenden Jahr Abzüge bringen. Unsere Grafik zeigt, wann das Finanz­amt Spenden an gemeinnützige Organisationen anerkennt und was etwa bei Mitglieds­beiträgen oder Sach­spenden zu beachten ist. Bei Zahlungen an politische Parteien und Stiftungen ist sogar noch mehr drin als der Höchst­betrag.