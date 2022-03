Speiseöl wird knapp So lässt sich Öl in der Küche ersetzen

Russ­land und die Ukraine sind wichtige Ölsaat-Lieferanten

Grund für die gestiegene Nach­frage ist der Krieg in der Ukraine und die Sorge vor Liefer­engpässen und Preis­erhöhungen. Deutsch­land importiert 94 Prozent des Sonnenblumen­öls, das bei uns verbraucht wird. Und sowohl die Ukraine als auch Russ­land gehören zu den wichtigsten Exporteuren des Öls. Zudem liefern sie andere Ölsaaten wie Raps, Lein und Soja.

Der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland rechnet in den kommenden Wochen und Monaten mit Einschränkungen der Waren­ströme von Sonnenblume, Lein und Soja aus der Kriegsregion. Sollte es kurz­fristig zu Engpässen bei einzelnen Rohstoffen kommen, seien diese nur sehr schwer zu ersetzen, so der Verband. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft versichert aber: „Die Versorgung in Deutsch­land mit Lebens­mitteln ist sicher­gestellt.“