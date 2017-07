Im Wett­streit mit der Fernbus -Konkurrenz geht die Deutsche Bahn weiter in die Offensive. Sie will neue Kunden vom Komfort ihrer Fernzüge über­zeugen und preissensible Reisende zurück­gewinnen. Laut DB-Statistik ist die Billigti­cket-Strategie erfolg­reich: Im Zeitraum von Januar bis April nutzten 3,3 Prozent mehr Menschen die Fernzüge als im Vergleichs­zeitraum des Vorjahres.

Das beste Lock­mittel zum Kunden­fang sind die Aktions-Spar­preis-Tickets, mit denen Reisende ab 19,90 Euro quer durch Deutsch­land fahren können – aber nur, so lange der Vorrat reicht. Buch­bar sind die Aktions-Tickets mit Zugbindung frühestens ein halbes Jahr vor dem Reisetag, derzeit bis zum 9. Dezember (Fahr­plan­wechsel). Der Preis von 19,90 Euro gilt für eine einfache Fahrt in der 2. Klasse. Für die 1. Klasse sind Tickets ab 29,90 Euro erhältlich.

Tipp: Übliche Bahncards verlängern sich auto­matisch in ein reguläres Abo. Wer das nicht will, muss vorher kündigen. Aktuell können die Kunden aber auch Bahncards mit flexibleren Kündigungs­möglich­keiten wählen (siehe Meldung Bahncard jetzt auch flexibler kündbar ). Übrigens: Den 25-prozentigen Rabatt auf die Spar­preise erhalten inzwischen nicht nur Besitzer mit Bahncard 25, sondern auch Bahncard-50-Inhaber

Im Vergleich zu den üblichen Spar­preisen der DB gibt es bei den Aktions-Spar­preisen einen deutlichen Nachteil: Sie gelten nur in den Fernzügen ICE, IC und EC, nicht aber in Regionalzügen. Das Aktions­angebot gilt folg­lich immer nur zwischen zwei Fern­verkehrs­bahnhöfen. Die DB-Karten­über­sicht hilft bei der Suche:

Zur Familie gehörende Kinder unter 15 Jahren reisen bei diesem Aktions-Ticket ebenso wie bei üblichen DB-Spar­preisen kostenlos mit Eltern oder Groß­eltern mit. Voraus­setzung: Sie müssen beim Kauf der Fahr­karte mit einge­tragen werden. Kosten fallen also allenfalls für die Platz­reser­vierung an, die sich für Familien oft empfiehlt.

In der Vergangenheit hat test.de recherchiert, wie einfach die 19-Euro-Spar­preise aufzuspüren sind: Am 11.2.2016 über­prüften die Tester mehr als 2 500 Reise­verbindungen auf über zehn Stre­cken an mehreren Reise­tagen. Ergebnis: Die Ausbeute für die kommenden Wochen und Monate war recht ordentlich. Bei mehr­wöchiger Voraus­buchung lag die Trefferquote oft weit über 50 Prozent. Hingegen hatten kurz­fristige Buchungs­versuche für den Folgetag oft keinen Erfolg.

Tipp: Entfernen Sie in den Voreinstel­lungen den Haken „schnelle Verbindungen bevor­zugen“. So werden auch Züge ange­zeigt, die möglicher­weise kaum lang­samer das Ziel erreichen.

Das sind die Sprinter-Stre­cken

