Sparpläne Für jeden die passende Strategie

Sichere Zins­anlagen bringen in der Spitze immerhin wieder 3 Prozent pro Jahr oder sogar mehr. In unserem Zinstest findet man die besten aktuellen Angebote. Dennoch mag bei Spare­rinnen und Sparern keine rechte Freude aufkommen. Bei einer Inflations­rate von über 6 Prozent liegt ihre Realrendite – also die Rendite abzüglich Inflation – zurzeit immer noch weit im negativen Bereich.

Zwischen­zeitliche Verluste aussitzen

Vor allem für junge Leute, die für ihren Vermögens­aufbau mindestens 30 bis 40 Jahre Zeit haben, sind Sparpläne auf breit streuende Welt­aktien-ETF ideal. Das gilt trotz der Risiken, die Aktien­anlagen nun einmal mit sich bringen. Börsencrashs sind immer möglich und können zwischen­zeitlich starke Vermögens­einbußen verur­sachen, von normalen Wert­schwankungen ganz zu schweigen.

Grund­sätzlich sollte deshalb nur so viel Geld in einen ETF-Sparplan fließen, wie Sparende lang­fristig entbehren können. Dann können sie Verluste einfach aussitzen. Das hat bisher stets funk­tioniert, wenn es sich bei dem besparten ETF um einen breit streuenden Welt­aktienfonds handelt. In unseren bis ins Jahr 1969 zurück­reichenden Berechnungen gab es keinen 20-Jahres-Zeitraum, in dem Sparer damit im Minus gelandet wären.