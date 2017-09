Tipps für die Rück­forderung

Sparkassen sind als öffent­lich-recht­liche Körperschaften anders als Banken direkt an Recht und Gesetz gebunden. Sie müssten eigentlich alle Konten von sich aus über­prüfen und rechts­widrige Gebühren erstatten. test.de kennt aber keinen Fall, wo das in der Vergangenheit so geschehen ist. Nur Sparkassen­kunden, die das ausdrück­lich fordern und zur Not auch einen Rechts­anwalt beauftragen, erhalten ihr Geld zurück. test.de gibt Tipps für die Forderung: