Später in Rente gehen Lang noch nicht Schluss

Mit fast 66 Jahren – in diesem Alter gehen Menschen, die 1957 geboren wurden, jetzt regulär in die gesetzliche Rente; genau gesagt: mit 65 Jahren und 11 Monaten.

Davids ist Foto­redak­teur bei der Stiftung Warentest. Bild­ideen gemein­sam mit Fotografen und Redak­tions­kolleginnen umsetzen, schöne Orte für Fotoshoo­tings finden, die besten Fotos aussuchen, Themen richtig ins Bild setzen, das sind Schwer­punkte seiner Arbeit. „Ich hab‘ wirk­lich Spaß an meinem Job“, sagt er, „will nicht nur zu Hause hocken.“ Davids ist einer von sehr vielen: 1,3 Millionen Menschen im Renten­alter sind erwerbs­tätig, so das Statistische Bundesamt .

Doch „mit 66 Jahren ist noch lang noch nicht Schluss“, so besang Schlager­star Udo Jürgens das Rentnerdasein. Das Leben ist auch als Rentner schön, lautete seine Botschaft: Motorrad fahren, Gitarre spielen, Reisen – „mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran“, jauchzte Jürgens. Für Detlev Davids hat dieses „Lang-noch-nicht-Schluss“ auch eine zweite Bedeutung: Er ist bereits seit mehr als einem Jahr Rentner, und er hat immer noch Freude an seiner Arbeit.

Für diesen Weg hat sich der 1955 geborene Detlev Davids entschieden. Er durfte mit 65 Jahren und 9 Monaten in Regel­alters­rente gehen. Ihr Beginn ist abhängig vom Geburts­datum. Die Alters­grenze dafür steigt stufen­weise an bis zum Jahr­gang 1964. Alle, die dann oder später geboren wurden, können sich regulär erst mit 67 in den Ruhe­stand verabschieden.

... und weiter Rentenbeiträge zahlen

Diese Art des Ruhe­stands – also volle Rente plus Gehalt – gibt es in zwei Varianten. Die erste: keine Rentenbeiträge mehr einzahlen. Dadurch erhöht sich das Netto­gehalt um die 9,3 Prozent, die sonst als Arbeitnehmerbeitrag in die Rentenkasse fließen. Hier gibt es also sofort mehr Netto vom Brutto. Bei einem Jahres­gehalt von 50 000 Euro sind das zum Beispiel monatlich rund 390 Euro, also 4 650 Euro im Jahr.

Lukrativer ist die zweite Variante: Die 9,3 Prozent vom Brutto­gehalt weiterhin in die Renten­versicherung einzahlen und so eine höhere Rente bekommen. Unser Beispielrentner zahlt dann die 4 650 Euro im Jahr in die Rentenkasse ein. Um diesen Betrag verringert sich das Netto­gehalt. Gleich­zeitig schafft er in dem Jahr einen zusätzlichen Renten­anspruch von monatlich etwa 44 Euro. Schon nach knapp neun Jahren hat er diese Investition wieder heraus.