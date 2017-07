Fast alle geprüften Sprays und Lotionen im Test über­zeugen: 18 von 19 Produkten schneiden insgesamt sehr gut oder gut ab. Sie schützen so vor UVB-Strahlung, wie sie es ausgelobt haben, und auch der UVA-Schutz stimmt. Auf diese Mittel sollten vor allem Menschen mit heller, sonnen­empfindlicher Haut setzen. Und auch Kinder­haut ist mit Sonnen­schutz­faktor (SPF) 30 und 50 angemessen geschützt. Ein lang­jähriger Trend bestätigt sich in diesem Jahr: Der Preis sagt nichts über die Qualität der geprüften Mittel aus. Die teuersten Lotionen kosten zwischen 10,70 und 20 Euro pro 100 Milliliter. Sie schützen zuver­lässig. Gleiches gilt für deutlich güns­tigere Produkte, die schon ab 1,20 Euro je 100 Milliliter zu haben sind.

Übrigens: Die Stiftung Warentest untersucht auch regel­mäßig Sonnenschutzmittel für Kinder . Bei unserem letzten Test im Sommer 2014 schnitten zehn Produkte mit gut ab. Im Sommer 2015 waren davon noch acht in unver­änderter Form erhältlich. Ob dies immer noch der Fall ist, haben wir nicht über­prüft.

Nur eine besonders preisgüns­tige Sonnenmilch schneidet befriedigend ab: Statt des ausgelobten Faktors 30 wiesen wir mehr als 100 nach. Es gibt zwar keine Anhalts­punkte dafür, dass das der Gesundheit schadet. Auf den ausgelobten Wert sollte aber Verlass sein. Für die Qualitäts­sicherung der Firma spricht es nicht, wenn der UA-Schutz mehr als dreimal so hoch ist wie auf der Flasche angegeben.

Punkt­abzug für „wasser­fest“-Versprechen

Auf allen aktuell geprüften Tuben und Flaschen prangt das Wort „wasser­fest“. Wer in seinen Werbeaussagen so dick aufträgt, weckt große Erwartungen. Doch auch Sonnen­schutz­mittel, die als „wasser­fest“ beworben werden, können beim Baden oder Planschen einen Teil ihrer Schutz­wirkung einbüßen. Selbst wenn sie nach dem Baden nur noch die Hälfte des ursprüng­lichen Schutzes bieten, dürfen sie laut Richt­linie des Branchen­verbands Cosmetics Europe „wasser­fest“ heißen. Wer auf Flasche oder Tube verspricht, sein Produkt sei „wasser­fest“ oder „wasser­resistent“, bekam dieses Jahr erst­mals Punkt­abzug in der Bewertungs­kategorie „Beschriftung und Werbeaussage“– weil das beim Verbraucher eine im Zweifel trügerische Sicherheit erzeugen kann.

Unser Rat: Verlassen Sie sich nicht auf die Werbe­versprechen der Anbieter. Frischen Sie nach dem Baden immer Ihren Sonnen­schutz auf.