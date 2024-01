Sonnenblumenöl im Test Gute für die kalte und warme Küche

Sonnenblumenöl ist nach Rapsöl das zweitbeliebteste Speiseöl in Deutsch­land und liegt damit noch vor Olivenöl . In der Küche gilt es als praktisches Allzwecköl: für Dres­sings, zum Backen und Dünsten. Die tsche­chische Verbraucher­organisation dTest hat 17 Sonnenblumenöle geprüft, darunter raffinierte und kalt­gepresste Öle sowie spezielle Bratöle ( Original-Testbericht Sonnenblumenöle dTest ). Sie werden aus Sonnenblumenkernen spezieller Sorten gepresst.

Die meisten Öle sind gut und sehr gut

Die Tester verkosteten alle Öle und prüften sie auf Schad­stoffe. Zudem untersuchten sie die chemische Qualität, analysierten die Zusammenset­zung der Fett­säuren und ermittelten die Hitze­beständig­keit.

Erfreuliches Ergebnis: Die meisten Produkte schneiden mit Sehr gut oder Gut ab. Größere Mängel fanden die Tester nicht. In keiner der untersuchten Proben wiesen sie Rück­stände von Pflanzen­schutz­mitteln nach. In einigen raffinierten Ölen waren unerwünschte Substanzen – Glycidyl- und 3-MCPD-Ester –nach­weisbar, die bei der Raffination entstehen können. Doch alle hielten mit Abstand die in der EU zulässigen Höchst­gehalte ein.