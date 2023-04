Wo das Geld hingeht

Der Name Solidaritäts­zuschlag deutet darauf hin, dass das Geld solidarisch verteilt wird, um einen bestimmten „aufgabenbezogenen Mehr­bedarf“ zu decken. Zunächst Zweiter Golf­krieg, später die Kosten der deutschen Einheit – diese Zwecke nannten die Gesetzes­begründungen. Dennoch fließt das Geld nicht auto­matisch in neue Straßen, Schulen und andere Projekte in den ostdeutschen Bundes­ländern. Der Soli ist – wie alle Steuer­einnahmen – nicht zweck­gebunden, sondern die Einnahmen fließen in die allgemeine Haus­halts­kasse des Bundes. Dieser kann die Soli-Mittel also auch anderweitig verwenden.

Eine spezielle Finanz­spritze für die ostdeutschen Bundes­länder begründeten dagegen die Solidar­pakte. Sie wurden geschlossen, um gleich­wertige Lebens­verhält­nisse in Ost und West zu schaffen. Zu den Maßnahmen der Solidar­pakte gehörten vor allem Trans­ferleistungen im Rahmen des Länder­finanz­ausgleichs. Der Solidar­pakt II lief 2019 aus.