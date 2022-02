So weit ist es aber noch nicht. Finanztest-Berechnungen zeigen: Mit einem Solar­kraft­werk auf dem Dach lässt sich auch unter den aktuellen Bedingungen Geld verdienen. Eine Rendite von über 3 bis 4 Prozent ist lang­fristig selbst bei vorsichtiger Kalkulation drin.

Netz­einspeisung. Den Teil des Stroms, den sie nicht verbrauchen, verkaufen sie an den Netz­betreiber. Der muss ihnen für jede kWh die gesetzliche Einspeise­vergütung von ­derzeit knapp 7 Cent zahlen – im Jahr der ­Inbetrieb­nahme und in den 20 Folge­jahren.

Eigen­verbrauch. Einen Teil des Solar­stroms verbrauchen sie selbst, und zwar möglichst viel. So sparen sie Strom­kosten von derzeit mehr als 30 Cent pro Kilowatt­stunde (kWh). Mit jeder Strom­preis­erhöhung wird die Ersparnis größer.

Ein Blick auf die Strom­rechnung zeigt: Es ist viel besser, den erzeugten Strom selbst zu verbrauchen, statt ihn für weniger als 7 Cent pro kWh ins Netz einzuspeisen und Haus­halts­strom für 30 oder 40 Cent pro kWh aus dem Netz zu beziehen. Strom­erzeugung und -verbrauch klaffen allerdings auseinander. An sonnigen Sommer­tagen produziert die Anlage Strom im Über­fluss. In den Wintermonaten liefert sie wenig und nachts gar keine Energie. Ohne Speicher lassen sich daher meist nur 15 bis 30 Prozent des erzeugten Stroms selbst nutzen. Das reicht aber schon für einen kräftigen Rendite­schub.

Solar­anlage mit Speicher oft weniger rentabel

Um mehr Solar­strom selbst zu nutzen, setzen Haus­eigentümer zunehmend auf Anlagen mit Stromspeicher. Die Akkus speichern den tags­über nicht benötigten Solar­strom und geben ihn abends wieder ab, wenn er gebraucht wird. Je nach Anlagengröße, Strom­verbrauch und Speicher­kapazität lässt sich der Eigen­verbrauchs­anteil auf 50 Prozent und mehr steigern.

Lange Zeit waren die Speicher aber so teuer, dass es für die meisten Privathaushalte unwirt­schaftlich war, einen anzu­schaffen. Doch in den vergangenen Jahren haben sich die Preise deutlich verringert. Und weil die Strom­preise gestiegen sind, ist eine Kilowatt­stunde Strom aus dem Speicher heute mehr Wert als früher. In der Regel ist eine Photovoltaikanlage mit Speicher zwar immer noch weniger rentabel als ohne. Doch wenn der Speicher günstig und auf den Strom­verbrauch im Haushalt abge­stimmt ist, haben Haus­eigentümer gute Chancen, zumindest die Anschaffungs­kosten wieder herein­zuholen.

