Smartphones seniorentauglich machen: Vier Apps im Test

Asina Launcher

Asina. Die App bringt viele Funk­tionen, ist aber teuer, birgt Sicher­heits­risiken und sendet unnötige Daten.

Asina Launcher für Senioren hat den größten Funk­tions­umfang der vier Apps. Neben einem vereinfachten Start­bild­schirm mit großen Symbolen bietet er angepasste Apps für Funk­tionen wie Mailen oder Surfen. Nicht alle arbeiten fehler­frei. So funk­tionierte die Foto­anzeige nicht richtig. Problematisch: Die Haupt-App aus dem Google Play Store will Zusatz­funk­tionen von einem anderen Server nach­laden. Dafür muss der Nutzer der Installation von Apps aus unbe­kannten Quellen zustimmen – das ist aus Sicher­heits­gründen nicht empfehlens­wert! Problematisch ist auch das Daten­sende­verhalten: Die App schickt unter anderem Geräte­kennungen an den Anbieter und an Dritte. Zur Funk­tion der App ist das nicht nötig. Auch ist sie teuer: Nach einem Gratis-Probemonat werden für den vollen Funk­tions­umfang 99 Euro fällig – und zwar pro Jahr! Befremdlich könnte auch der Name wirken: „Asina“ ist Latein für „Eselin“.