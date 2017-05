Smartphone: Sind LG G6 und Huawei P10 reif für die Champions League?

Beide Anbieter werben mit den Kameras ihrer Geräte. Auf den Rück­seiten sind jeweils zwei Kameras angebracht. Beim LG G6 (640 Euro) dient diese Dual-Ausstattung vor allem für Weitwinkel­aufnahmen – so passt mehr auf’s Bild. Die Dualkamera des Huawei P10 (600 Euro) ermöglicht hingegen Nachbearbeitungs­effekte – so lässt sich etwa der Hintergrund von Porträt­aufnahmen im Nach­hinein unscharf stellen, um die Aufmerk­samkeit noch mehr auf den Menschen zu lenken. Huawei gelingt zwar ein früher Konter: Die Rück­kameras kommen zusammenge­rechnet auf 32 Megapixel, während LG „nur“ 26 Megapixel einsetzt. Doch das erste Tor fällt für LG: Die Bilder sehen einfach besser aus als bei der chinesischen Konkurrenz, insbesondere bei ungüns­tigen Licht­verhält­nissen und Video­aufnahmen.

In vielen Prüf­punkten erreichen die beiden Modelle nahezu identische Ergeb­nisse. Mit Stan­dard­aufgaben wie Telefonieren, Surfen und dem Abspielen von Musik hat keines der zwei Geräte Probleme. Die Sprach­qualität ist bei Huawei einen Tick besser. Dafür liegt LG bei der Navigation leicht vorn. In puncto Hand­habung gibt es wiederum kaum Unterschiede zwischen den Kontrahenten. Auch bei vielen Ausstattungs­merkmalen herrscht Gleich­stand: Beide Geräte kommen mit Android 7 (Nougat), dem relativ neuen USB-C-Anschluss und der Fähig­keit, die besonders schnellen LTE-Netze zu nutzen. Beide verfügen zudem über einen Finger­abdruck­sensor – damit lässt sich das Smartphone bequemer und effektiver vor Fremd­zugriffen schützen als mit Pass­wörtern oder Wisch­mustern.

Bei der Akku­leistung hat Huawei das Nach­sehen. In unserem praxis­nahen Szenario, das neben Telefonieren, Mails schreiben und Videos ansehen auch Ruhephasen beinhaltet, kommt das LG-Gerät trotz seines deutlich größeren Displays auf rund 25 Stunden Nutzungs­dauer. Das Huawei gibt bereits nach etwa 20 Stunden auf. Immerhin lädt das Huawei aber etwas schneller auf: Es braucht 90 Minuten, während das LG sich erst nach gut 100 Minuten wieder so frisch wie zu Spiel­beginn fühlt.

Schluss­phase: Display bringt die Entscheidung

Huawei bäumt sich noch einmal auf gegen die drohende Nieder­lage: Das P10 bietet 64 Gigabyte internen Speicher, während das LG G6 nur die Hälfte liefert. Mit einer Speicherkarte lässt sich die Kapazität beider Geräte erweitern. Beim Display spielt das LG dann so richtig seine Vorteile aus: Mit der enormen Bild­schirm­diagonale von 14,5 Zenti­metern gilt es als „Phablet“, eine Mischung aus „Phone“ und „Tablet“ – das kann allerdings auch ein Nachteil sein, etwa wenn der Nutzer sein Handy gern in die Hosentasche steckt. Auch was die Auflösung angeht, liegt das LG vorn: Sein Bild­schirm umfasst 1440 x 2880 Pixel, das Huawei kommt auf 1080 x 1920 Pixel. Im Alltag ist dieser Unterschied zwar kaum zu bemerken – doch bei der Verbindung mit Virtual-Reality-Brillen dürfte die höhere Auflösung des LG zu besseren Ergeb­nissen führen.