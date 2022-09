Tipp: Sie wollen lieber ein klassisches Wert­papierdepot? Auch solche Depots testet die Stiftung Warentest laufend. Hier gehts zum Depot-Vergleich . Wenn Sie sich für digitale Vermögens­verwaltung interes­sieren, schauen Sie in unseren Robo-Advisor-Vergleich . Geeignete Sparpläne zeigt unser ETF-Sparplan-Vergleich .

Bei Finanzen.net Zero und Just­trade ist der Handel für Anleger ab einer Anlagesumme von 500 Euro kostenlos. Trade Republic verlangt nur 1 Euro pro Order. Scalable Capital hat mehrere Depot­varianten: Im Abomodell namens „Prime Broker“ zahlen Kunden pauschal 2,99 Euro pro Monat und können dafür beliebig Wert­papiere kaufen und verkaufen. Beim Depot „Free Broker“ gibt es zwar keine laufenden Kosten, aber für jeden Kauf oder Verkauf werden 0,99 Euro berechnet. Bestimmte ETF können provisions­frei gehandelt werden.

Normaler­weise ist häufiges Handeln mit Wert­papieren ein sicheres Mittel, die Rendite zu drücken. Die Kosten lassen sich in der Regel nicht durch Kurs­gewinne wett­machen. Was aber, wenn die Kosten wegfallen?

Einschränkung bei Handels­plätzen

Bei Finanzen.net Zero, Just­trade und Trade Republic können Anleger nicht über Xetra oder ausländische Börsen handeln, statt­dessen sind sie auf einen oder bei Just­trade auf drei börs­liche Handels­plätze angewiesen. Nur Scalable Capital bietet Xetra als zweiten Handels­platz an. Das Angebot an Wert­papieren ist bei Neobrokern somit geringer als bei den meisten Direkt­banken, dürfte den meisten Anlegern aber ausreichen.