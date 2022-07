Nachteile haben sie aber auch: Zum einen ist es schwierig, den Widerstand optimal zu dosieren und beim nächsten Training vergleich­bar zu wieder­holen. Systematisch trainieren lässt sich so kaum. Zum anderen besteht durch die große Bewegungs­freiheit des Bandes insbesondere bei Neulingen die Gefahr, Übungen nicht sauber auszuführen.

Das smarte Fitness­band des deutschen Start­ups „Straffr“ soll das ändern. Die Firma integrierte einen Widerstands­sensor ins Band, der sich per Bluetooth mit der zugehörigen App koppeln lässt. So soll das Training gemessen und dokumentiert werden. Übungs­videos und Trainings­programme liefert die App mit. Kosten­punkt für das Anfängerband: rund 100 Euro.

Hält das Band, was Straffr verspricht? Im Schnell­test mit zwei Sport­wissenschaft­lern haben wir geprüft, inwiefern und für wen das smarte Band ein sinn­volles Ganz­körpertraining ermöglicht. Außerdem untersuchten wir es im Labor auf Schad­stoffe.

Damit sich das Straffr-Band voll­umfäng­lich nutzen lässt, koppelt es sich per Bluetooth mit der zugehörigen App. Dafür erforderlich ist ein Mobiltelefon oder Tablet mit Android (ab Version 8.0) oder iOS (ab Version 9.0).

Besonders wirbt Straffr für die Trainings­einheiten mit sechs (mehr oder weniger) prominenten Trainern und Traine­rinnen. Auch unsere Experten finden diese Videos für Fitness-Einsteiger geeignet. In den Videos erklären die Sportler die Übungen und geben Hinweise auf die korrekte Haltung, was Fehlbelastungen vorbeugt. Doch zum Zeit­punkt unseres Tests im Juni 2022 gab es pro Trainer nur wenige Videos.

Mehr als die geringe Auswahl störte uns, dass die Übungen in vielen Videos zu Beginn nicht noch einmal erklärt werden. Da bleibt nur: vor dem Training die Beschreibungen der Übungen lesen und probeweise testen. Aus Sicht unserer Fitness-Experten kommt in den meisten Work­outs zudem das Aufwärmen zu kurz.

Motivation selbst mitbringen

Erklärungs­bedürftig sind auch Mess­werte, über die die App Statistik führt. Was sich hinter verbrauchten Kalorien, der Gesamt­trainings­dauer oder der Gesamt­last in Tonnen verbirgt, ist recht klar. Doch zu Begriffen wie „Time under Tension“ hätten wir laien­verständliche Informationen erwartet.

Für abge­schlossene Trainings­einheiten können Punkte gesammelt werden. Abge­sehen davon bietet Straffr keine weiteren Funk­tionen, die zum Sport moti­vieren. Selbst die Einheiten der Trainings­pläne mussten wir selbst­ständig planen. Erinnerungen an anstehende Einheiten sendete die App nicht.