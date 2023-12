Smarte Lampen im Test Licht auf Befehl – für unter 20 Euro

Alle vernetz­baren Glühbirnen im Test können per App-Steuerung Helligkeit und Farbe wechseln. Doch schon bei den Licht­eigenschaften zeigen sich deutliche Unterschiede. Nicht alle erreichen zum Beispiel die ausgelobte Helligkeit oder lassen sich stufenlos dimmen. Auch bei den smarten Funk­tionen schneiden die Leucht­mittel unterschiedlich ab. Nur zwei von zehn schaffen ein gutes Gesamt­urteil. Doch nicht jeder braucht alle Funk­tionen. Unser Test hilft, die passende smarte LED-Lampe zu finden. Vergleichen lohnt: Gute Leucht­mittel gibt es schon für unter 20 Euro.

Etliche der smarten Lampen im Test brauchen eine Thread- oder Zigbee-Basis­station, andere buchen sich direkt ins WLan ein. Einige lassen sich alternativ auch ganz unsmart per Bluetooth steuern. Wir erklären die wichtigsten Funk­stan­dards und Smart-Home-Systeme.

Wir sagen, welche Lampen am hellsten leuchten, sich am besten dimmen lassen und die größte Funk­reich­weite haben. Sie erfahren, welche Leucht­mittel sich gut mit smarten Licht­schaltern, Bewegungs­meldern und Sprach­assistenten vernetzen und steuern lassen.

Tipp: Ohne Router geht im Smart Home nichts. Empfehlens­werte Modelle finden Sie in unserem WLan-Router-Test . Und: Keine Smart-Home-Apps ohne mobile Geräte – die besten zeigt der Smartphone-Test und der Tablet-Test .

Steuerung per Bewegungs­melder, Taster oder Sprach­assistent: Sieben der zehn smarten Glühbirnen brauchen zumindest für den geprüften Funk­tions­umfang eine passende Basis­station, oft auch Bridge oder Gateway genannt. Sie spannt ein eigenes Funk­netz auf und verbindet es mit dem heimischen Router. Die übrigen drei Produkte buchen sich direkt ins heimische WLan ein und kommen ganz ohne Basis aus.

Nicht alle smarte Leucht­mittel reden auch mit Siri

Ein Schwer­punkt der Prüfungen der Stiftung Warentest liegt auf smarten Netz­werk-Funk­tionen. Mit einer Ausnahme lassen sich alle smarten Lampen im Test im Smart Home auch über Amazons Sprach­assistenten Alexa steuern. So kann man per Zuruf das Licht ein- und ausschalten oder die Licht­stimmung ändern. Aber längst nicht alle reden auch mit dem Google Assistant oder Apple Siri. Auch sonst gibt es deutliche Unterschiede beim Funk­tions­umfang. Der Testsieger ist insgesamt am smartesten, doch auch ein paar güns­tigere Modelle schneiden bei den smarten Funk­tionen gut ab.

Tipp: Die Stärken und Schwächen von Alexa, Google Assistant und Siri enthüllt unser Test von Sprachassistenten.