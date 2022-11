Winter­sport-Fans müssen dieses Jahr besonders tief in die Taschen greifen. Die Preise für Skipässe erhöhen sich vieler­orts um 10 Prozent und mehr. Das liegt auch an den stark gestiegenen Energiekosten. Wir haben österrei­chische und deutsche Regionen verglichen und Skigebiete mit moderaten Preisen gefunden.

17 Skigebiete im Vergleich Die Preise für Tages­karten sowie für sechs Tage Skifahren zur teuersten Saison lässt sich in unserer Tabelle vergleichen. Wir haben Öster­reichs acht Skigebiete mit den meisten Pistenkilo­metern ausgewählt, sowie drei mittel­große, vergleichs­weise güns­tige Alternativen, nämlich das Alpbachtal, Obertauern und Nass­feld. Zudem zeigt die Tabelle die Preise für wichtige deutsche Skigebiete in den Alpen, den Voralpen, im Schwarz­wald sowie im Sauer­land.

Alpbachtal deutlich güns­tiger als Sölden In Sölden ist der Sechs-Tage-Pass mit 390 Euro besonders teuer. Im nicht viel kleineren Alpbachtal in Tirol zahlen Urlauber nur 284 Euro – also 106 Euro weniger. Viele Pistenkilo­meter für unter 300 Euro bieten in Österreich Ischgl und Serfaus-Fiss-Ladis.

In Deutsch­land ist es preis­werter Die Skigebiete in Deutsch­land sind nicht ganz so riesig, dafür oft preis­werter. Vergleichs­weise günstig können Winter­sport­lerinnen und -sportler etwa im sauerlän­dischen Winter­berg und in Balder­schwang im Allgäu die Hänge hinunter­fahren. Sechs Tage Skispaß kosten hier 176 Euro und 197 Euro.

Geld sparen in kleinen Skigebieten Auch in Österreich müssen es nicht immer Skigebiete der Superlative sein. Fahr­anfänger und Familien mit Kindern können gezielt nach kleinen Gebieten mit weniger als 50 Pistenkilo­metern suchen. Dort gibt es genügend Übungs­möglich­keiten und sie sind oft viel güns­tiger als die großen. Übrigens: Tickets, egal ob für große oder kleine Skigebiete, kosten online oft ein paar Euro weniger als vor Ort.

Weniger Kunst­schnee spart Energie Die Energiekrise trifft auch die Skigebiete. Pro Skitag fallen auf jeden Winter­sportler laut des Verbands Deutscher Seilbahnen im Schnitt 16 Kilowatt­stunden an, inklusive Seilbahn und Pistenpräparierung. Das entspricht etwa einer 22 Kilo­meter langen Auto­fahrt mit einem Mittel­klasse-Pkw. Energie­intensiv ist es vor allem, Pisten künst­lich zu beschneien. Die Betreiber der Skigebiete Kitzbühel, Saalbach und Garmisch Classic planen daher in der Saison 2022/23 ihre Schnee­kanonen einge­schränkter einzusetzen. So sollen teil­weise die Schnee­auflage oder die Pistenbreite reduziert werden.

Kalte Sitze, mehr Solar In Garmisch bleibt die Sitzhei­zung in den Lifts aus, in Saalbach bis -10 Grad Außen­temperatur ebenfalls. Saalbach und Kitzbühel wollen die Fahr­geschwindig­keiten der Seilbahnen je nach Andrang drosseln. Weitere Maßnahmen betreffen etwa die Raum­temperaturen, das Warm­wasser und die Beleuchtungen. So will das Skigebiet Kitzbühel Kitzski insgesamt 10 Prozent der Energiekosten einsparen. Viele Gebiete setzen zudem auf mehr Photovoltaik.