© Hestra Luft­durch­lässig. Der Hestra eignet sich für schwitzige Hände. © Anbieter Luft­durch­lässig. Der Hestra eignet sich für schwitzige Hände.

Skihand­schuhe sind für Skifahrer ein Muss: Sie schützen nicht nur vor Kälte. Gute Hand­schuhe verhindern auch Schnitt­verletzungen an den messerscharfen Stahlkanten der Ski und Quetschungen, wenn beide Bretter in einer Hand getragen werden. Welche Skihand­schuhe das alles am besten leisten, haben unsere schwe­dischen Partner von Råd & Rön getestet. Die beiden Testsieger sind auch in Deutsch­land erhältlich.