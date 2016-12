Silvester: Richtig knallen – diese Versicherung zahlt

Schäden in Millionenhöhe Hilfs­organisationen rufen zum Verzicht auf, Feuerwehr, Gesamt­verband der Versicherungs­wirt­schaft (GdV) und Bundes­anstalt für Material­forschung (BAM) mahnen zur Vorsicht. Denn das Spiel mit dem Feuer ist gefähr­lich: Hörschäden, Augen­verletzungen und verbrannte Finger – für viele Menschen endet die Silvester­nacht in der Notaufnahme. Grund: Unvor­sichtiger Umgang mit Feuer­werk. Dazu kommen Sach­schäden in Millionenhöhe. Für die rund 12 000 Brände zum Jahres­ende 2015 haben die Hausrat- und Wohn­gebäude­versicherer laut Branchen­verband GdV 26 Millionen Euro an ihre Kunden ausbezahlt. Das ist eine Million mehr als 2014, aber drei Millionen weniger als 2013 – damals lag die Schadensumme noch bei 29 Millionen Euro. test.de sagt, welche Versicherung für welche Silvesterschäden aufkommt.

Böller und Brot Mit 133 Millionen Euro Silvester­umsatz rechnet der Verband der pyro­tech­nischen Industrie (VPI) auch in diesem Jahr. Eine Summe, von der Hilfs­organisationen nur träumen können. Über 60 Millionen Brote könnten die Helfer dafür organisieren. Brot, das den Armen der Welt heute fehlt. Wer richtig knallen will, der kauft Feuer­werk und Brot: Spenden Sie den gleichen Betrag, den Sie für Knaller ausgeben, an eine Hilfs­organisation Ihrer Wahl. Die Stiftung Warentest hat zuletzt 2014 Spendenorganisationen von Prominenten getestet. Nur 10 von 28 Organisationen ließen sich dabei in die Karten schauen. Welche Spenden­organisationen vertrauens­würdig sind, können Sie mithilfe der Spenderberatung des Deutschen Zentral­instituts für soziale Fragen (DZI) heraus­finden.

Ab wann kann man Böller kaufen? In Deutsch­land ist der Verkauf von Feuer­werk nur an den letzten drei Werk­tagen des Jahres erlaubt. Das heißt für dieses Jahr: ab Donners­tag, 29. Dezember – da Silvester 2016 auf einen Samstag fällt und der Samstag als Werk­tag gilt.

Welche Feuer­werks­körper sind erlaubt? Kaufen Sie nur zugelassenes Feuer­werk und beachten Sie die Sicher­heits­hinweise. Feuer­werks­körper werden in zwei Kategorien einge­teilt. Knall­körper mit dem Kürzel F 2 (oder der alten, noch bis 2017 gültigen Bezeichnung P II) dürfen nur von Personen ab 18 Jahren gezündet werden. Geprüftes Feuer­werk erkennen Sie an der Registrier­nummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kenn­nummer der Prüf­stelle, die die Qualitäts­sicherung beim Hersteller über­wacht – wie zum Beispiel die deutsche Bundes­anstalt für Material­forschung und -prüfung (BAM). Die BAM hat die europaweit gültige Kenn­nummer 0589. Neben der BAM gibt es noch 14 weitere unabhängige Organisationen in der EU, die Feuer­werks­körper prüfen. Detaillierte Infos finden Sie in der aktuellen Pressemitteilung der BAM.

Gefahr durch Mons­terknaller Wer nicht zugelassene Feuer­werks­körper verkauft oder verwendet, macht sich strafbar. Gefähr­lich ist das Zeug oben­drein. Knaller aus Polen oder Tschechien haben eine bis zu 50 Mal größere Spreng­wirkung als von der BAM zugelassenes Feuer­werk. Bei einer Explosion in der Hand können die Böller mehrere Finger oder die ganze Hand zerfetzen. Feuer­werk mit Zulassung ist weniger explosiv, aber trotzdem gefähr­lich. Feuer­werks­batterien und Raketen erreichen eine Abschuss­höhe von 20 bis 60 Metern. Ebenso weit fliegen Leucht­kugeln, die mit Schreck­schuss­waffen abge­schossen werden. Für Böller, Kanonen­schläge und Raketen gilt: Nicht in der Hand abbrennen, Abstand halten und nie auf Personen zielen. So knallen Sie sicher

Eltern verantwort­lich Eltern müssen Feuer­werk sicher aufbewahren. Als ein 13-Jähriger zu Hause Böller fand, sie zündete und einem Kind nach­warf, musste die Mutter 1 000 Euro Schmerzens­geld zahlen. Das entschied das Land­gericht München (Az. 31 S 23681/00). Eltern, die ihrem Siebenjäh­rigen Knaller gaben, die er nach dem Zünden sofort wegwerfen sollte, mussten 10 000 Euro zahlen, weil er einen Jungen ins Auge traf (Ober­landes­gericht Kiel, Az. 5 U 123/97).