Das Funk-Türschloss Abus Home­Tec Pro CFA3000 hat eine Sicher­heits­lücke, die es Unbe­fugten unter Umständen ermöglicht, das Schloss zu hacken und dadurch zu öffnen. Das meldete das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Da sich das Problem laut Anbieter nicht per Software-Update lösen lässt, empfiehlt die Stiftung Warentest, das Produkt abzu­montieren und nicht mehr zu verwenden. Das Türschloss war vor rund zwei Jahren Teil eines unserer Tests. Die Stiftung Warentest hat das test-Qualitäts­urteil (Gut, 2,4), sowie die Urteile zu „Sicherheit und Daten­schutz“ und „Bedienen: vor Ort“ nun zurück­gezogen.

Derzeit stehen wir im Austausch mit Abus und dem BSI – wenn uns neue Informationen erreichen, werden wir an dieser Stelle darüber informieren.

Hack nur unter bestimmten Voraus­setzungen möglich

Wie groß die tatsäch­liche Gefahr eines Hacker­angriffs ist, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. Abus hat noch keine Details zur Sicher­heits­lücke veröffent­licht. Fest steht aber, dass Angreifer zunächst einmal wissen müssten, dass ein Haushalt das Schloss verwendet. Es wird an der Innenseite der Tür angebracht und ist daher von außen nicht sicht­bar.

Abus selbst sieht das Risiko als relativ gering an – gegen­über der Stiftung Warentest erklärte der Anbieter: „Für eine entsprechende Attacke sind hoher tech­nischer Aufwand, kriminelle Energie, speziell zusammen­gestellte Hard­ware und fundierte Programmierkennt­nisse erforderlich. Zur Vorbereitung eines Angriffs ist zudem eine räumliche Nähe zum Produkt während des eigentlichen Öffnungs- bzw. Schließ­vorgangs eines berechtigten Nutzers erforderlich.“ Außerdem sei die Anzahl per Hack durch­geführter Einbrüche relativ gering – in den allermeisten Fällen würden Kriminelle physische Schäden anrichten, um in fremde Wohnungen einzudringen.