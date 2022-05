Inner­halb der 14-tägigen Widerrufs­frist dürfen Verbraucher eine Kauf­sache nicht nur auspacken und anschauen, sondern auch ausprobieren, um sich ein Bild von der Funk­tions­weise des Produkts machen zu können. Wer online eine Kaffeemaschine gekauft hat, darf sich also auch eine Tasse Kaffee machen. Wer ein Laptop gekauft hat, darf ihn starten und benutzen.

Ausprobieren ist grund­sätzlich erlaubt Natürlich kann allein dieses Ausprobieren schon zu einem Wert­verlust der Ware führen. Immer wieder behaupten Händler, dass wegen des Wert­verlusts der Widerruf ausgeschlossen ist. Das stimmt nicht.

Händler muss Wert­verlust in Kauf nehmen Beispiel Wasser­bett. Natürlich kann ein Händler etwa ein Handy, das ein Kunde ausgepackt, ange­schaltet und dann doch wieder zurück­geschickt hat, häufig nicht mehr zum ursprüng­lichen Preis weiterverkaufen. Doch diesen Verlust hat der Kunde in der Regel nicht zu ersetzen. Das hat der Bundes­gerichts­hof auch in seiner berühmten Wasser­bett-Enscheidung so gesehen (Az. VIII ZR 337/09). Ein Verbraucher hatte übers Internet ein Wasser­bett zum Preis von 1 265 Euro gekauft, es mit Wasser befüllt und dann darauf zur Probe geschlafen. Anschließend widerrief er den Kauf und schickte das Bett zurück. Wert­verlust unver­meidlich. Der Händler erstattete seinem Kunden wegen der erheblichen Wert­minderung durch Aufbau und Wasser­befüllung des Bettes aber nur 258 Euro vom Gesamt­preis. Um die übrigen 1007 Euro wurde vor Gericht gestritten. Der Bundes­gerichts­hof sprach dem Kunden schließ­lich diesen Betrag zu. Zum Ausprobieren eines Wasser­bettes gehöre auch, das Bett aufzubauen und zu befüllen. Ist das jetzt noch Ausprobieren oder schon Nutzung? Wert­verlust durch über­mäßiges Ausprobieren. Ein Verbraucher muss ausnahms­weise doch zahlen, wenn er die Kauf­sache inner­halb der 14-tägigen Widerrufs­frist mehr als nur zu Prüf­zwecken genutzt hat und dadurch die Sache an Wert verloren hat (Paragraf 357 Absatz 7 Bürgerliches Gesetzbuch). Streit vermeiden. Wo die Grenze zwischen dem erlaubten (kostenfreien) Ausprobieren und der über­mäßigen (kosten­pflichtigen) Nutzung verläuft, ist nicht immer leicht zu sagen: Sicher darf der Käufer von Schuhen diese zu Hause anziehen und damit probeweise durch die Wohnung laufen. Aber gehört auch ein längerer Spaziergang durch den Wald dazu? Wahr­scheinlich nicht. Deshalb empfiehlt es sich, bestellte Ware im Zweifel eher in geringem Umfang auszupro­bieren, um einem Streit mit dem Händler vorzubeugen.

Matratze: Wie viel Probeschlafen ist erlaubt? Beim Online-Kauf einer Matratze (zum Matratzentest der Stiftung Warentest) gehört das Probeschlafen zum Ausprobieren. Das Widerrufs­recht erlischt dadurch nicht. Umstritten ist nur, wie viel Probe-Nächte zu Prüf­zwecken angemessen sind. Das Amts­gericht Bremen hält eine Nacht für erlaubt (Az. 7 C 273/15), das Amts­gericht Köln sogar bis zu zwei Nächte (Az. 119 C 462/11). Wer darüber hinaus geht, riskiert, dem Verkäufer die Wert­minderung an der Matratze ersetzen zu müssen.

Einbau der Kauf­sache Besondere Vorsicht sollten Verbraucher walten lassen bei Waren, die zum Ausprobieren in eine andere Sache einge­baut werden müssen. Katalysator-Fall. Im Jahr 2016 hat der Bundes­gerichts­hof (BGH) entschieden, dass Kunden nach einem Widerruf dann eine Wert­minderung ersetzen müssen, wenn sie einen online bestellten Katalysator zu Prüf­zwecken in ihr Auto einbauen und damit eine Probefahrt machen. Der Einbau des Katalysators gehe über das hinaus, was zur Prüfung des Geräts notwendig sei, so das Gericht (BGH, Az. VIII ZR 55/15). Nach der Probefahrt hatte der Kunde den Katalysator ausgebaut und nach dem Widerruf des Kauf­vertrags wieder an den Händler zurück­geschickt. Durch den Ein- und Ausbau des Katalysators hatte dieser nach einem Sach­verständigen­gut­achten rund 202 Euro an Wert verloren. Vom Kauf­preis in Höhe von rund 352 Euro bekam der Kunde deswegen nur 150 Euro wieder.