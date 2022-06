Im Schlacht­hof werden Schweine, Rinder und Geflügel manuell zerlegt und hoch­wertige Fleisch­stücke wie Filets gewonnen. An den verbleibenden Knochenresten haftet noch Fleisch an. Es zu verarbeiten ist sinn­voll – sowohl aus Nach­haltig­keits­sicht als auch unter wirt­schaftlichen Gesichts­punkten.

Verboten ist es in der EU, Separatoren­fleisch von Rind, Schaf und Ziege herzu­stellen oder einzuführen. Das Verbot soll dafür sorgen, dass mögliche BSE-Erreger aus Hirn oder Nervengewebe nicht in die Nahrung gelangen. Auch Hack­fleisch sowie Wurst­waren und Fleisch­zubereitungen, die Hinweise wie „Spitzenqualität“, „Delikatess“, „Fein­kost“ oder ähnliches tragen, dürfen kein Separatoren­fleisch enthalten.

Das hängt von der Fleisch­art und Wurst­qualität ab. Erlaubt ist es in der EU nur vom Schwein oder Geflügel und muss dann klar gekenn­zeichnet sein. Die deutschen Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse begrenzen den Anteil an Separatoren­fleisch im Fleisch­anteil auf höchs­tens 50 Prozent.

Wie sollte Separatoren­fleisch gekenn­zeichnet sein?

Auf solchen Produkten muss „Separatoren­fleisch“ drauf stehen – und zwar in unmittel­barer Nähe zum Produkt­namen. Ein Produkt könnte zum Beispiel „Fleisch­wurst mit Separatoren­fleisch“ heißen. Zusätzlich muss das Separatoren­fleisch in der Zutaten­liste angegeben sein – mit dem verwendeten Anteil, zum Beispiel als „Geflügel-Separatoren­fleisch (30 %)“. Ähnliche Angaben wie „Hühner­fleisch, maschinell getrennt“ sind nicht zulässig.

Dass diese Pflicht nicht immer einge­halten wird, haben Verbraucherschützer schon in der Vergangenheit kritisiert. So würden in der EU jähr­lich Tausende Tonnen Separatoren­fleisch hergestellt, doch gäbe es in Supermärkten kaum Lebens­mittel, die wie vorgeschrieben gekenn­zeichnet seien.

Ein weiteres Kenn­zeichnungs­problem bei Geflügelwurst: Oft steht groß „Geflügel“, „Pute“ oder „Truthahn“ drauf, doch es ist auch Fleisch vom Schwein oder Rind verarbeitet – fast genauso viel oder sogar mehr als Geflügel­fleisch. Zu erkennen ist das nur im Klein­gedruckten, wie unser Etiketten-Check von Geflügelwurst vor Jahren zeigte.