Wenn im Alter die Sehkraft, das Hörvermögen oder die Fein­motorik nach­lässt, muss Hilfe her. Schon seit einigen Jahren sind einfache Senioren­handys verfügbar, die das Telefonieren, SMS-Schreiben und -Lesen erleichtern sollen. Spezial­anbieter haben mitt­lerweile aber auch Senioren-Smartphones im Programm. Sie sollen unterwegs auch Internet­funk­tionen wie Surfen und E-Mail zugäng­licher machen. Wir haben beides geprüft: 13 einfache Handys für Senioren sowie 2 Smartphones zweier etablierter Anbieter von Senioren­handys. Zusätzlich haben wir uns einige Software­lösungen angesehen, die ganz normale Smartphones bedienfreundlicher machen sollen.

Neben den Prüfungen im Labor durch­laufen die Senioren­handys einen Praxis­test mit neun älteren Menschen. Drei von ihnen haben Probleme mit dem Sehen, drei mit dem Hören und drei mit der Motorik. Ergebnis: Unter den einfachen Geräten sind nur zwei für alle drei Gruppen leicht zu hand­haben. Auch bei den Senioren-Smartphones fällt das Ergebnis zwiespältig aus. Dabei ist das Gerät mit der besseren Gesamt­note nicht für jeden das empfehlens­wertere. Menschen mit Seh- oder Motorik­schwäche kamen im Test besser mit dem Zweit­platzierten klar. Unter den reinen Software-Lösungen über­zeugt am meisten die, die auf Geräten des Smartphone-Markt­führers Samsung bereits vorinstalliert ist.

Die beiden Senioren-Smartphones im Test versuchen, die Funk­tions­vielfalt der Smartphone-Welt mit Hard­ware-Tasten, großen Symbolen, vereinfachten Menüs und großer Schrift zugäng­licher zu machen. Eines der beiden bringt weitere Extras mit, die bei unseren Senioren im Test gut ankamen. So bietet es eine Art Klapp­tastatur mit Nummern. Die lässt sich bei Bedarf über den Touchs­creen klappen und vereinfacht dann das Wählen von Telefon­nummern. Für Nutzer, die Schwierig­keiten mit Berühr­bild­schirmen haben, ist ein Eingabestift mitgeliefert. Allerdings schwächelt dieses Gerät im Fall­test: Wo alle anderen 100 Stürze über­lebten, war es schon nach 50 Stürzen defekt. Für manche kann es dennoch das empfehlens­wertere Gerät sein – solange es nicht unglück­lich fällt.

Launcher-Apps für Senioren über­zeugen nicht

Smartphones mit dem Betriebs­system Android lassen sich recht flexibel an die Vorlieben des Nutzers anpassen. Ein beliebtes Werk­zeug sind sogenannte Launcher-Apps. Die ersetzen die vorinstallierte Nutz­eroberfläche durch eine andere. Einige davon sollen handels­übliche Smartphones für ältere Menschen leichter nutz­bar machen. Wir haben uns exemplarisch vier Launcher-Apps für Senioren angesehen. Keine von ihnen über­zeugt so richtig: Einige senden unnötig viele Daten oder bergen Sicher­heits­risiken. Andere reduzieren das Smartphone praktisch auf den Funk­tions­umfang eines Einfach­handys. Eine gelungenere Lösung: Der Markt­führer Samsung stattet seine Geräte ab Werk mit einer alternativen Oberfläche namens „einfacher Modus“ aus. Er kann den Einstieg in die Smartphone-Welt für ältere Nutzer erleichtern, die sich kein spezielles Senioren-Smartphone anschaffen wollen.

Nutzer­kommentare, die vor dem 21. Dezember 2016 gepostet wurden, beziehen sich noch auf die Vorgänger-Unter­suchung aus test 2/2013.