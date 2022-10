Die Schwäbisch Hall-Treue­prämie kommt nicht auto­matisch. Sie hängt von etlichen Voraus­setzungen ab – die wichtigsten:

Kunden ohne Durch­blick

Schwäbisch Hall-Kundinnen und Kunden blicken oft nicht richtig durch. Daran ist die Bausparkasse nicht ganz unschuldig. Schon das erste Schreiben, mit dem das Unternehmen bei Zuteilungs­reife über die Treue­option informierte, barg die Gefahr, dass Kunden die Wahl aufschieben und am Ende den richtigen Zeit­punkt verpassen. So schrieb die Kasse: „Steht für Sie das Bauspardarlehen im Vordergrund, oder sind Ihre Pläne noch unbe­stimmt? Dann empfiehlt es sich, jetzt noch keine Erklärung abzu­geben.(…) Falls Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für die Treue­option entscheiden möchten, ist dies möglich. Alles Weitere regeln wir dann für Sie.“ Vor allem fleißige Bausparer liefen so Gefahr, ihre Prämie zu verlieren. Erreicht das Bauspar­guthaben nämlich die vereinbarte Bausparsumme, dann ist die Prämie nach Auffassung der Bausparkasse weg. Die Prämie ist auch weg, wenn die Bausparkasse den Vertrag kündigt. Dazu sieht sie sich berechtigt, wenn nach Zuteilungs­reife zehn Jahre vergangen sind oder Bausparer die Regelsparraten nicht einzahlen.