Der Miet­erhöhungs­schutz Marke wenigermiete.de funk­tioniert so: Mieter aus Berlin, Frank­furt am Main, Hamburg, München und Stutt­gart, die ein Miet­erhöhungs­verlangen vom Vermieter erhalten haben, scannen dieses ein und laden es zu wenigermiete.de hoch. Dazu beant­worten sie die Fragen zu Miet­vertrag und Wohnung. wenigermiete.de gleicht die Informationen anschließend mit dem jeweiligen Mietspiegel ab und sagt dem Mieter, wie viel Miet­erhöhung tatsäch­lich berechtigt wäre. Wenn wenigermiete.de eine Verteidigung gegen die Miet­erhöhung für sinn­voll hält, bietet die Miet­right GmbH, der Anbieter hinter wenigermiete.de, den Schutz­brief an.

Wichtig: Mieter müssen alle Miet­right-Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beant­worten. Das ist nicht einfach. Begriffe aus dem Mietspiegel wie „hoch­wertige Fliesen“, „aufwendige Decken­verkleidung in gutem Zustand“, „schlechter Schnitt“ oder „über­durch­schnitt­lich guter Instandhaltungs­zustand“ sind kaum exakt zu fassen. Hier müssen sich Mieter Zeit nehmen und recherchieren, wie das wohl jeweils zu verstehen ist. Im Zweifel beant­worten Mieter die Fragen so, wie sie es für richtig halten und teilen Miet­right mit, wo sie sich unsicher waren. Ärger gibt es nur, wenn Miet­right nach­weist, dass Kunden Fragen absicht­lich oder grob fahr­lässig falsch beant­wortet haben.

Tipp: Legen Sie das Geld für die vom Vermieter geforderte Miet­erhöhung von Anfang an beiseite. Die an Miet­right zu zahlende Provision ist dann viel leichter zu verschmerzen.

Unter dem Strich ein faires Angebot

Die auf wenigermiete.de angebotene Prozess­finanzierung zur Abwehr von Miet­erhöhung ist fair. Hat schon der erste Brief Erfolg, ist sie gemessen am Aufwand ziemlich teuer. Geht der Streit allerdings vor Gericht, ist das Prozess­kostenrisiko stets sehr viel höher als die im Erfolgs­fall fällige Provision. Dann stehen Preis und Leistung in einem sehr viel güns­tigeren Verhältnis. Aktuell kennt test.de keine Angebote, die vergleich­bar und deshalb für einen Preis­vergleich geeignet sind. Klar: Wer Mitglied in einem Mieter­ver­ein ist oder Miet­rechts­schutz ohne Selbst­beteiligung hat, braucht das Angebot von wenigermiete.de nicht. Diese Mieter können ohne Angst vor Kosten selbst einen Anwalt beauftragen, der dann so taktiert, wie sie es wollen.