Unter­richt durch Handy gestört

Rund 70 Prozent der 10- bis 11-jährigen Kinder in Deutsch­land besitzen ein Mobiltelefon, bei Jugend­lichen im Alter von 16 bis 17 liegt der Anteil bei 97 Prozent. Viele von ihnen nehmen ihr Handy mit in die Schule – und das kann zu Konflikten führen, die sogar vor Gericht verhandelt werden. So ein Fall ereignete sich 2015 an einer Sekundarschule: Ein 16-Jähriger störte an einem Freitag so massiv den Unter­richt, dass der Lehrer sein Handy einkassierte – und auch auf Nach­fragen des Schülers nicht rausrückte.