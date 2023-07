Seit dem 18. Juli 2023 konnten Privatpersonen ihren persönlichen Schufa-Basis-Score auch jeder­zeit online und kostenlos über die App des Fintechs Bonify einsehen. Die App wird vom Finanz­dienst­leister Forteil GmbH angeboten. Dort müssen sich Interes­sierte registrieren und sich entweder mit ihrem Ausweis oder mit der Zustimmung zur Einsicht in ihr Giro­konto legitimieren. Bei der zweiten Option erhält Bonify Einblick in sämtliche Trans­aktionen des verknüpften Kontos für 90 Tage.

Finanztest-Einschät­zung

Wir halten den Umweg über die Bonify-App für den Erhalt des Schufa-Basis-Scores für unnötig. Denn es ist weiterhin möglich, sich bei der Schufa direkt über die eigenen Daten zu informieren. Dafür kann die Daten­kopie nach Art. 15 Daten­schutz-Grund­ver­ordnung (DSGVO) bestellt werden. Sie enthält auch den Basis-Score. Die Auskunft ist kostenlos und gibt eine Über­sicht zu den über die anfragende Person gespeicherte Daten. Die Daten­kopie wird in der Regel inner­halb von sieben Werk­tagen per Post zugestellt.

Wichtig. Entscheidend für den Erhalt eines Kredit- oder Telefon­vertrags ist nicht der Basis-Score, sondern es sind die speziellen Branchen-Scores, die die Schufa tages­aktuell berechnet und auf Anfrage ihren Vertrags­part­nern über­mittelt.

Auskünfte über ihre Branchen-Scores bekommen Verbraucher nur, wenn sie bezahlen. So kostet die Bonitäts­auskunft der Schufa 29,95 Euro. In der kostenlosen Daten­kopie nach Artikel 15 der DSGVO stehen nur Branchen-Scores, die Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten angefragt und die die Schufa an diese über­mittelt hat.