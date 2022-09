Schülerjobs Nach der Schule Geld verdienen

Ein eigenes Moped, die neueste Spiel­konsole oder ein Sommer­urlaub mit Freunden: Schüle­rinnen und Schüler brauchen immer Geld. Für die großen Wünsche reicht das Taschengeld meist nicht aus. Um Anschaffungen und Unternehmungen zu finanzieren, können sich Jugend­liche nach der Schule oder in den Ferien Geld dazu­verdienen. Dabei gelten allerdings strenge Regeln. Wir sagen, wann und wie lange Teen­ager arbeiten dürfen, welche Jobs geeignet sind und wann sie Steuern zahlen müssen.

Als Beispiel für eine geeignete Arbeit nennt die Verordnung einen der beliebtesten Schülerjobs: das Austragen von Zeitungen oder Prospekten. Daneben können Kinder in privaten Haushalten aushelfen. Sie können Haus­halts- und Garten­arbeiten über­nehmen, auf kleinere Kinder oder Haustiere aufpassen, Nach­hilfe geben oder Einkäufe und kleine Besorgungen für Nach­barn über­nehmen. Sobald Kinder den Job regel­mäßig und nicht nur gelegentlich machen, ist es in puncto Steuern und Schutz besser, die Beschäftigung bei der Minijobzentrale anzu­melden.

Diese sind jedoch an strenge Auflagen geknüpft, die das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverordnung regeln. Die Arbeit muss leicht und für Kinder geeignet sein, sie darf weder die Gesundheit, die Entwick­lung noch den Schul­besuch der Kinder gefährden.

Welche Neben­jobs Schüle­rinnen und Schüler machen dürfen, hängt vor allem von ihrem Alter ab. Kinder unter 13 Jahren dürfen in der Regel gar nicht arbeiten. Erst ab 13 sind erste kleinere Aushilfs­tätig­keiten nach der Schule für Kinder über­haupt erlaubt.

Ab 15 Jahren: Mehr Freiheiten bei Schülerjobs

Schüle­rinnen und Schüler, die älter als 15 und nicht mehr voll­zeitschul­pflichtig sind – die Schule, je nach Bundes­land, also schon neun oder zehn Jahre besucht haben – gelten arbeits­recht­lich als Jugend­liche. Sie haben mehr Optionen bei der Wahl ihres Neben­jobs. Sie können neben der Schule mit gewerb­lichen Minijobs erste Berufs­erfahrungen sammeln, etwa im Supermarkt Regale einräumen oder kassieren, im Café kell­nern oder in einem land­wirt­schaftlichen Betrieb bei der Ernte helfen.

Dennoch gelten auch für Jugend­liche die strengeren Regeln des Jugend­arbeits­schutz­gesetzes. So dürfen Schüle­rinnen und Schüler unter 18 keine gefähr­lichen Arbeiten über­nehmen oder in Jobs mit erhöhter Unfall- oder Infektions­gefahr arbeiten. Etwa Tätig­keiten, die mit starker Hitze, Kälte, Nässe oder Lärm verbunden sind. Sie müssen außerdem längere Ruhe­pausen einhalten als Erwachsene und Nacht­schichten sind für sie tabu. Nicht erlaubt sind Jobs, bei denen der Verdienst an das Arbeits­tempo geknüpft ist (Akkord­arbeit) und die Arbeit unter Tage.