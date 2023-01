Wer Schöffe werden will, muss sich bei seiner Gemeinde- oder Stadt­verwaltung melden. In Berlin und Hamburg sind die Bezirks­ämter zuständig, in Bremen das Landes­wahl­amt und für Jugend­schöffen das zentrale Jugend­amt. Die Kandidaten müssen ein Bewerbungs­formular ausfüllen, das meist auf der Webseite des zuständigen Amtes herunter­geladen werden kann, oder auf Anfrage per Post zugesandt wird.

Tipp: Die Landesverbände der Schöffen (DVS) informieren Sie über das Bewerbungs­verfahren und wo Sie sich bewerben müssen. Informationen finden Sie auch auf der extra für diese Wahl einge­richteten Internetseite. Die Volks­hoch­schulen bieten Veranstaltungen für Interes­sierte an und informieren über das Amt.