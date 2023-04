Wenn die Film­musik dröhnt oder ein Hubschrauber knatternd durch‘s Bild fliegt, sind Dialoge beim Fernsehen mitunter kaum zu verstehen. Kopfhörer können zwar helfen – sie machen gemein­sames Fernsehen aber schwierig, da sie Nutzende von der Außen­welt abschirmen. Ein spezialisierter Laut­sprecher mag da die bessere Wahl sein: Das Gerät Oskar hebt Sprache hervor, um Menschen beim akustischen Verstehen von Filmen oder TV-Sendungen zu unterstützen. Im Schnell­test haben wir unter anderem geprüft, wie sehr Oskar die Sprach­verständlich­keit verbessert, ob das Gerät auch Nachteile mit sich bringt und wie einfach Installation und Hand­habung sind. Lesen Sie jetzt, ob sich der Kauf lohnt.

Was der Sprach­verstärker Oskar bringt

Nutzende können zwischen drei Intensitäts­stufen der Sprach­verstärkung wählen. Am besten funk­tioniert das bei Filmen und Serien. Bei einigen TV-Geräten kommt es aber zu einem Zeit­versatz zwischen Oskar und den TV-Laut­sprechern – dadurch entstehen mitunter nervige Echo-Effekte. Ob sich die Box und die TV-Laut­sprecher über­haupt gleich­zeitig verwenden lassen, hängt vom jeweiligen Fernseher ab. Einer der größten Vorteile ist, dass die hand­liche Box sich über­all aufstellen lässt – auch direkt am Ohr –, da sie per Funk mit ihrer Basis­station kommuniziert. Diese wird per Audio­kabel mit dem Fernseher verbunden. Das Bedienen ist einfach, das Einrichten kann jedoch – je nach TV-Gerät – recht umständlich sein. Oskars Akku hielt im Test rund 35 Stunden lang, eine Aufladung dauerte etwa 3,5 Stunden.