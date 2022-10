Schnelle Maßnahmen zum Dämmen Folien spannen, Nischen abdichten

Wärmedämmen muss nicht gleich in eine Groß­baustelle ausarten. Wenn der Wind draußen bläst, dann ist die Zeit, Fenster und Türen auf Dicht­heit zu prüfen. Das geht zum Beispiel mit einem rauchenden Räucher­stäbchen: einfach an den Ritzen der Fenster und Türen entlang­gehen und schauen, ob der Rauch wegzieht.

So dichten Sie Fenster ab

Die folgenden Maßnahmen sind auch von Mietern ohne Hand­werker mach­bar und kosten nur wenige Euro.

Mit Dicht­band. Das Band für Fens­territzen ist einfach an die geöff­neten Fens­terflügel anzu­kleben und lässt sich in jedem Baumarkt kaufen. Für den Türrahmen gilt das Gleiche. Schwieriger bei Türen ist die Abdichtung zum Boden. Da hilft oft eine Bürs­tendichtung. Die muss ans Türblatt, was eine Abstimmung mit dem Vermieter erfordert.

Folien vor die Fenster. Sind nicht die Ritzen das Problem, sondern schlecht isoliertes Fens­terglas, dann hilft Fens­ter­isolierfolie. Die wird von innen mit doppelseitigem Klebeband auf den Rahmen der Fens­terflügel geklebt, sodass zwischen Scheibe und Folie ein Luft­polster von einigen Zenti­metern bleibt. Dann mit einem Haartrockner heiße Luft drauf. Dadurch spannt sich die Folie und wird ähnlich trans­parent wie Glas. Achtung: Das Fens­terglas vorher innen putzen.