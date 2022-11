Ganz gleich ob sie in Pfützen hüpfen oder Schnee­bälle werfen – Kinder sollen in Schnee­anzügen gut geschützt durch den Winter kommen. Das dänische Verbrauchermagazin Taenk hat neun Schneeanzüge geprüft. Die Tester prüften, wie wasser­dicht und wasser­abweisend die Anzüge nach mehr­maligem Waschen sind. Sie fahndeten zudem nach kritischer Fluorchemie und untersuchten, ob die Winter­overalls atmungs­aktiv und strapazier­fähig sind. Nicht alle bringen Kinder trocken durch den Winter.

Gute Winter­overalls für 80 und 160 Euro Drei Schnee­anzüge können die dänischen Tester empfehlen. Die beiden Testsieger sind auch bei uns erhältlich: Reima Trondheim für rund 160 Euro und der halb so teure Name It NMN Snow10 (80 Euro) erwiesen sich als strapazier­fähig, wasser­dicht und atmungs­aktiv. Das Modell von Name It besitzt allerdings keine Taschen und ist nur bis Größe 110 erhältlich.

Schnee­anzug von Reima wächst mit, ist aber schwer Der Schnee­anzug von Reima ist bis Größe 140 verfügbar. Er lässt sich an Taille und Beinen ans wachsende Kind anpassen, ist aber recht schwer. Ebenfalls gut und günstig: der Wind and Waterproof All-in-one Suit von H&M (80 Euro). Er bleibt nach dem Waschen wasser­dicht. Kinder können jedoch schneller in ihm schwitzen, da er weniger atmungs­aktiv ist als die Besten im Test.

Ticket to Heaven ist wenig himm­lisch Test­verlierer ist der Schnee­anzug Othello der Marke Ticket To Heaven (ca. 121 Euro). Seine Nähte waren nicht ausreichend wasser­dicht. Der Oberstoff erwies sich als wenig robust und anfäl­lig für Löcher. Die Tester wiesen zudem kritische per- und poly­fluorierte Alkyl­substanzen (PFAS) nach, die sich in der Umwelt anreichern können.