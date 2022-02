Wird Ihnen Leid zugefügt, haben Sie Anspruch auf Schmerzens­geld. Wir erklären, was hinter dem Begriff steckt und wie Sie Ihren Anspruch geltend machen.

Das sollten Sie wissen Schmerzens­geld soll immaterielle Schäden ausgleichen, erlittene Schmerzen und den Verlust von Lebens­qualität entschädigen.

Erlittenes Leid kann – anders als materielle Güter – nicht so leicht mit einer Summe beziffert werden. Auch ist es schwer, es mit Geld aufzuwiegen. Gerichte haben bei der Bemessung daher einen großen Entscheidungs­spielraum. Sie orientieren sich meist an früheren Urteilen.

Üblicher­weise kommt die Haft­pflicht­versicherung des Schädigers für das Schmerzens­geld auf – von vorsätzlichen Fällen abge­sehen. So können Opfer selbst bei höheren Summen ihre volle Entschädigung bekommen.

Sie haben einen Anspruch auf Schmerzens­geld? Wenden Sie sich an eine Anwältin oder einen Anwalt. Ohne Rechts­beistand erhalten Sie sehr wahr­scheinlich weniger Geld, als Ihnen zusteht.

Schmerzens­geld als Ausgleich für Verletzungen Das Bürgerliche Gesetz­buch spricht jedem, der eine „Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbst­bestimmung“ erleidet, eine Entschädigung zu – umgangs­sprach­lich bekannt als Schmerzens­geld. Wer durch das Verschulden eines anderen zu Schaden kommt, hat neben dem Anspruch auf Ersatz der materiellen Schäden auch Anspruch auf Wieder­gutmachung erlittener Schmerzen und einen Ausgleich für den Verlust an Lebens­qualität.

Auch psychische Schäden zählen Hohe Schmerzens­geldsummen werden etwa nach Verkehrs­unfällen oder ärzt­lichen Behand­lungs­fehlern gezahlt. Auch Arbeits­unfälle oder vorsätzliche Körperverletzungen können einen Anspruch auf Schmerzens­geld begründen. Es muss nicht immer ein körperlicher Schaden sein. Auch Verletzungen der psychischen Gesundheit, etwa ein Trauma nach einem Unfall oder Mobbing am Arbeits­platz, können einen Anspruch begründen. In der digitalen Welt spielt Schmerzens­geld besonders in den sozialen Medien eine wichtige Rolle: Bei Verletzungen Ihres Persönlich­keits­rechts oder Verstößen gegen Daten­schutz­auflagen im Internet haben Sie Anspruch auf Schmerzens­geld. Schaden­ersatz oder Schmerzens­geld? Die beiden Formen der Entschädigung schließen sich gegen­seitig nicht aus. Ein Unfall­opfer kann etwa für die Reparatur seines kaputten Fahr­zeugs, Kranken­haus­rechnungen oder Verdienst­ausfall entsprechenden Schaden­ersatz bean­spruchen. Für die Wieder­gutmachung der erlittenen körperlichen und seelischen Verletzungen kann es zusätzlich Schmerzens­geld fordern.

Hohe Schmerzens­geld­beträge möglich, aber selten Die Spanne ist groß: Je nach Verletzung sind Summen von wenigen Hundert Euro bis in den hohen sechs­stel­ligen Bereich möglich. Solche Beträge sind meist lebens­langen schweren Dauer­schäden bei noch jungen Menschen vorbehalten, wenn ihre Teil­nahme am gesell­schaftlichen Leben erheblich einge­schränkt wurde. So wurde 2021 erst­mals in Deutsch­land ein Schmerzens­geld von einer Million Euro ausgesprochen. Ein einjähriger Junge hatte durch einen Behand­lungs­fehler im Kranken­haus einen schweren Hirn­schaden erlitten und wird nie ein selbst­ständiges Leben führen können. Dieses und weitere Urteile finden Sie in unserer Schmerzensgeldtabelle.

Schmerzens­geld: So groß ist die Spanne Diese Summen wurden in realen Fällen der vergangenen zehn Jahre ausgesprochen. Bei der Bemessung spielen viele Faktoren eine Rolle.

Ober­landes­gericht München, Urteil vom 06.03.2015 (Az. 10 U 824/14). © Stiftung Warentest / René Reichelt Ober­landes­gericht Celle, Urteil vom 26.03.2015 (Az. 11 U 249/14). © Stiftung Warentest / René Reichelt Amts­gericht Rheine, Urteil vom 01.07.2021 (Az. 4 C 92/20). © Stiftung Warentest / René Reichelt Ober­landes­gericht München, Urteil vom 22.11.2012 (Az. 23 U 3830/12). © Stiftung Warentest / René Reichelt Land­gericht Düssel­dorf, Urteil vom 17.04.2019 (Az. 12 O 168/18). © Stiftung Warentest / René Reichelt Landes­arbeits­gericht Berlin, Urteil vom 30.01.2020 (Az. 10 Sa 933/19). © Stiftung Warentest / René Reichelt Ober­landes­gericht Hamm, Urteil vom 26.07.2016 (Az. 9 U 133/15). © Stiftung Warentest / René Reichelt Ober­landes­gericht Köln, Urteil vom 09.08.2013 (Az. 19 U 137/09). © Stiftung Warentest / René Reichelt Schleswig-Holsteinisches Ober­landes­gericht, Urteil vom 28.09.2021 (Az. 7 U 29/16). © Stiftung Warentest / René Reichelt Land­gericht Limburg, Urteil vom 28.06.2021 (Az. 1 O 45/15). © Stiftung Warentest / René Reichelt

Orientierung an Schmerzens­geld­tabellen Eine auf alle Fälle gleich anwend­bare Formel, wie Schmerzens­geld zu berechnen ist, gibt es nicht. Die Summe hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen beispiels­weise die Schwere der Verletzung und etwaige Dauer­folgen, das Alter des Geschädigten, aber auch die Schwere der Schuld des Schädigers. Wenn die Versicherung des Verursachers sehr zögerlich reguliert, kann das ebenfalls den Schmerzens­geld­anspruch erhöhen. Einige Gerichte ordnen bei Dauer­schäden monatliche Schmerzens­geldrenten an, andere berück­sichtigen diese schon in der Gesamt­summe. Letzt­endlich ist jede Entschädigung eine Einzel­fall­entscheidung und liegt beim Richter. Diese orientieren sich meist an Urteilen in ähnlich gelagerten Fällen, die in Schmerzens­geld­tabellen gesammelt werden.

Neue Berechnungs­methoden Wann und wie viel Schmerzens­geld gewährt wird, wird seit einigen Jahren verstärkt kritisiert. Besonders bei schweren Dauer­schäden in jungem Alter machen die üblich bemessenen Gelder oft nur wenige Euro pro Tag aus. In einigen Fällen wenden Gerichte die Methode der taggenauen Schmerzens­geldbe­messung an. Danach wird jeder einzelne Tag mit Schmerzen berück­sichtigt und die Bemessung richtet sich nach genauen Regeln. Solch ein Fall – es geht um das Schmerzens­geld nach einem Auto­unfall – liegt dem Bundes­gerichts­hof seit über einem Jahr zur Revision vor. Welche Berechnungs­methode sich zukünftig durch­setzt, wird sich voraus­sicht­lich mit dem Urteil entscheiden. Geschichte des Schmerzens­geldes Bereits im 16. Jahr­hundert konnten Bürgerinnen und Bürger unter Kaiser Karl V. wegen erlittener „schmertzen, kosten vnd schaden“ eine Entschädigung verlangen. Ende des 19. Jahr­hunderts sprach der damalige Reichs­gerichts­hof Geschädigten ein Schmerzens­geld wegen „mora­lischer Schäden“ zu – jedoch nur in den Gebieten links des Rheins, in denen der französische „Code civil“ galt. Erst mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetz­buchs (BGB) im Januar 1900 wurde Schmerzens­geld, ähnlich der heutigen Fassung, gesetzlich verankert. Der Begriff selbst kommt im Gesetz nicht vor. Dort heißt es „immaterieller Schaden“. Dieser ist seit der Schaden­rechts­reform 2002 in Paragraf 253 BGB geregelt.

Versicherung springt meist ein Bei schweren Verletzungen mit bleibenden Folgen bekommen Opfer meist nur den vollen Ersatz, wenn die Privat- oder Kfz-Haft­pflicht­versicherung des Schädigers den Schaden begleicht. Springt die Versicherung ein, wird sie stets versuchen, Ihr Schmerzens­geld zu drücken. Nur erfahrene Rechts­anwälte können gegen­halten. Keine Sorge, Ihre Anwalts- und Gerichts­kosten muss der Versicherer zahlen, wenn die Verantwortung des Schädigers fest­steht. Bei einer vorsätzlichen Schädigung, zum Beispiel einer Körperverletzung, zahlen Versicherer aber nicht. Helfen kann Ihnen dann Ihre eigene Privathaftpflichtversicherung, wenn sie eine Forderungs­ausfall­deckung mit Opfer­schutz enthält.

Anspruch ist vererbbar Der Schmerzens­geld­anspruch eines Verstorbenen kann von dessen Erben geltend gemacht werden. Diese müssen dem Gericht glaubhaft machen, dass die oder der Verstorbene vor seinem Tod gelitten hat. Tritt dieser etwa nur wenige Sekunden nach einem Verkehrs­unfall ein, hat der Verstorbene im Normalfall keinen Anspruch auf Schmerzens­geld. Nahe Angehörige können trotzdem Schmerzens­geld bean­spruchen, wenn sie selbst durch das Todes­ereignis nach­weislich psychische Schäden davon­getragen haben.