Gericht verurteilt Schlüssel­dienst

Ein Mann kommt nicht in seine Wohnung und ruft den Schlüssel­dienst. Der herbeigeeilte Mitarbeiter öffnet die Tür, ohne dass vorher über die Kosten gesprochen wird. Dann der Schock: Rund 308 Euro will der Dienst­leister für seine Arbeit. Der Bewohner bezahlt zunächst, geht aber danach zum Anwalt, weil er die Rechnung für zu hoch hält. Vor dem Amts­gericht Lingen (Nieder­sachsen) klagt der Kunde gegen den Schlüssel­dienst. Mit Erfolg: Weil vor der Türöffnung nicht über einen Preis gesprochen wurde, schulde der Bewohner nur die „übliche Vergütung“, so das Amts­gericht Lingen. Als üblich sah das Gericht in diesem Fall rund 112 Euro an. 196 Euro bekommt der Kunde zurück (Az. 4 C 529/16). Außerdem muss der Schlüssel­dienst die ­Anwalts­kosten des Ausgesperrten zahlen.