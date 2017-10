Ob Ärger mit Flug, Strom­rechnung oder Kredit – der Gang zum Gericht ist oft lang­wierig und teuer, der Ausgang des Verfahrens ungewiss. Schlichtungs­stellen bieten eine Alternative. Sie vermitteln in Streitig­keiten zwischen Kunden und Unternehmen – in vielen Branchen und kostenlos. test.de informiert, wie Schlichtungen ablaufen, was es zu beachten gilt und zeigt die wichtigsten Anlauf­stellen für Verbraucher.

Unabhängige Fachleute suchen nach gerechten Lösungen Schlichter, auch Ombuds- oder Schieds­leute genannt, vermitteln bei Konflikten zwischen Kunden und Unternehmen. Die unabhängigen und unpar­teiischen Fachleute und Juristen sollen eine sach­kundige, neutrale und interes­sengerechte Lösung ermöglichen. Damit bieten sie Verbrauchern einen schnellen, einfachen und güns­tigen Rechts­schutz. Das Verfahren ist fast immer kostenlos. Unternehmen haben gleich­zeitig die Möglich­keit, durch die Teil­nahme an Schlichtungen zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen und sich die Kunden gewogen zu halten. Unser Rat Kostenlos. Streiten Sie sich mit einem Händler oder Dienst­leister und kommen nicht weiter? Dann sollten Sie sich an eine Schlichtungs­stelle wenden. Unsere Übersicht zeigt die Schieds­stellen für die wichtigsten Branchen. Eine Schlichtung kostet nichts. Lediglich Ihre Kosten für Porto, Kopien oder Telefonate tragen Sie immer selbst. Unbürokratisch. Teil­weise können Sie über die Internetseite der jeweiligen Stelle direkt einen Online­antrag absenden oder ein Beschwerdeformular ausdrucken. Sie können Ihre Beschwerde meist auch per E-Mail, Fax oder Brief einreichen. Schildern Sie, wie der Streit bisher verlaufen ist und was genau Sie fordern. Belegen Sie Streit und Lösungs­versuche mit Unterlagen wie Verträgen, Bestell­bestätigungen oder Rechnungen. Wichtig hierbei: Bevor sich ein Verbraucher an eine Schlichtungs­stelle wenden kann, muss er sein Anliegen zunächst erfolg­los bei dem jeweiligen Unternehmen vorgetragen haben. Zügig. Die Schlichtungs­stelle entscheidet normaler­weise binnen drei Monaten. Bis zum Abschluss steht sie mit Ihnen in Kontakt und informiert Sie über den Stand.

Neues Gesetz fördert außerge­richt­liche Streitbeilegung Am 1. April 2016 ist das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) in Kraft getreten, wonach das Bundes­ministerium der Justiz und für Verbraucher­schutz die Arbeit einer ausgewählten Allgemeinen Verbraucher­schlichtungs­stelle fördert. Bei Streitig­keiten in Branchen, in denen es noch keine branchenspezi­fische Schlichtungs­stelle gibt, können sich die Verbraucher an diese wenden. Der Vorteil branchenspezi­fischer Schlichtungs­stellen besteht allerdings darin, dass die Streit­mittler über das Fachwissen der einzelnen Branche verfügen. Zudem werden Spezialisierungen ermöglicht ( Schlichtungsstellen im Überblick).

Steigender Bedarf Reisen. In einigen Bereichen wächst der Bedarf stark, etwa in der Reisebranche: 2016 gingen bei der Schlichtungs­stelle für den öffent­lichen Personen­verkehr (söp) 13 626 Anträge ein, eine Steigerung von 17 Prozent gegen­über dem Vorjahr. Auch die Zahl der Unternehmen, die am Schlichtungs­verfahren teilnehmen, ist auf über 300 gestiegen. Die Aussicht auf Erfolg ist gut: So wurden 76,7 Prozent aller Flug­streitig­keiten ohne Gerichts­verfahren gelöst. Versicherungen. Auch bei Versicherungs­streitig­keiten kann der Schlichter oft helfen: Im Jahr 2016 gingen beim Versicherungs­ombuds­mann 19 579 Anträge ein, wovon knapp 50% erfolg­reich waren – das heißt: die Beschwerde­verfahren brachten den Versicherten tatsäch­lich Verbesserungen oder sogar einen Erfolg auf ganzer Linie. Wie viele Unternehmen und Verbraucher sich insgesamt gütlich geeinigt haben, lässt sich nicht abschließend klären, da der Versicherungs­ombuds­mann nur Schlichtungs­vorschläge mit Begründungen ausspricht. Die Unternehmen und Verbraucher sind im Anschluss daran nicht zu einer Rück­meldung verpflichtet, ob es auch wirk­lich zu einer gütlichen Streitbeilegung gekommen ist. Energie. Auch hier hatten die Ombuds­leute im Jahr 2016 Erfolg. Energieversorger sind bisher als einzige Unternehmen gesetzlich verpflichtet, an Schlichtungs­verfahren teil­zunehmen. In 61 Prozent der durch­geführten Schlichtungs­verfahren einigten sich Verbraucher und Versorger. Hilfe bei grenz­über­schreitendem Streit Ziel. Verbraucher, die im Internet einkaufen und in einem Rechts­streit mit einem Unternehmen aus EU-Ländern (einschließ­lich Island und Norwegen) enden, können sich an die Europäischen Verbraucherzentralen wenden, die sich für eine außerge­richt­liche Lösung einsetzen, falls nötig auch unter Einschaltung ausländischer Schlichtungs­stellen. Verfahren. Auf der Onlineplatt­form Your Europe gibt es ein Beschwerdeformular in den 24 Amts­sprachen der EU. Mit diesem kann ein Verbraucher seine Beschwerde auf der Platt­form einreichen und das gesamte Verfahren – in seiner Sprache – über die Internetplatt­form abwi­ckeln. Verbraucher und Unternehmen müssen dazu nur ein Benutzer­konto erstellen. Das Unternehmen hat dann 30 Tage Zeit, um auf die Verbraucher­beschwerde zu antworten und ihrer­seits eine Verbraucher­schlichtungs­stelle vorzuschlagen. Schlägt das Unternehmen eine Schlichtungs­stelle vor, die der Verbraucher auch annimmt, wird der Fall dort hingeleitet. Der Verbraucher und das Unternehmen erhalten dann spätestens nach 90 Tagen den Schlichtungs­vorschlag. Nehmen sie ihn an, wird er bindend. Reagiert das Unternehmen nicht auf die Verbraucher­beschwerde, bleibt dem Kunden nur der Gerichtsweg. Bewertung. Abschließend können Verbraucher und Unternehmen Platt­form und Schlichtungs­stelle bewerten.

Erfolgs­aussichten klären Wer über eine Schlichtung nach­denkt, sollte sich die im Internet abruf­bare Schlichtungs­ordnung der jeweiligen Schlichtungs­stelle ansehen (siehe auch Schlichtungsstellen im Überblick). So wird schnell klar, ob die eigene Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat, und was es zu beachten gilt. Auch den richtigen Ansprech­partner findet jeder übers Internet: Die Schlichtungs­stellen sind entweder für das gesamte Bundes­gebiet zuständig (wie bei den Versicherungen) oder nach einzelnen Bundes­ländern oder Regionen aufgeteilt (wie bei den Handwerks­kammern).

Der Schlichtung muss ein Einigungs­versuch voran­gehen Grund­sätzlich gilt: Bevor jemand eine Schlichtungs­stelle einschaltet, muss der Kunde bereits erfolg­los probiert haben, eine Lösung mit dem Unternehmen zu finden. Diesen Einigungs­versuch kann er durch die Korrespondenz mit dem Händler oder Dienst­leister nach­weisen, etwa durch E-Mail- oder Brief­verkehr. Seine Beschwerde bei der Schlichtungs­stelle kann der Kunde meist per Brief, Fax oder E-Mail einreichen. Oft ist es möglich, über die Internetseite den Antrag online abzu­geben oder ein Beschwerdeformular abzu­rufen. Für die Antrags­begründung sollte jeder den Sach­verhalt und die eigene Sicht­weise so detailliert wie möglich schildern und mit Dokumenten belegen, etwa mit Vertrags­unterlagen oder Rechnungen.

Ober­grenzen für Streitfälle Einige Schlichtungs­stellen lassen Beschwerden nur ab oder bis zu einem bestimmten Streit­wert zu. Der Streit­wert bemisst sich nach der Höhe des geforderten Geld­betrags oder dem Wert der Ware, um die es geht. Streitet zum Beispiel ein Mandant mit seinem Rechts­anwalt über dessen Honorar oder gar um Schaden­ersatz wegen eines vermuteten Beratungs­fehlers, kann der Mandant die Schlichtungs­stelle der Rechts­anwalt­schaft grund­sätzlich nur bis zu einer Forderungs­höhe von 50 000 Euro anrufen. Streit­wert­grenzen haben auch der Versicherungs­ombuds­mann, der Ombuds­mann der Privaten Kranken- und Pflege­versicherung und die Schlichtungs­stelle für den öffent­lichen Personen­verkehr (siehe Schlichtungsstellen im Überblick, unter „Besonderheit“).

Im Schnitt drei Monate Bearbeitungs­dauer Die Bearbeitungs­zeit beträgt durch­schnitt­lich drei Monate. Ist der Sach­verhalt komplizierter, kann es auch etwas länger dauern. Während der Verhand­lungen ist die gesetzliche Verjährung des Anspruchs gehemmt, das heißt: der um Schlichtung bemühte Kunde kann – unabhängig von dessen Dauer – auch noch nach Ende des Verfahrens gericht­lich gegen das Unternehmen vorgehen.

So läuft die Schlichtung ab Stellung­nahme wird einge­holt. Hat die Schlichtungs­stelle die Beschwerde zugelassen, prüft sie die Unterlagen und holt die Stellung­nahme des Unter­nehmens ein. Fehlen Erklärungen oder Dokumente, fordert sie diese an. Zeugen werden in diesem Verfahren nicht vernommen. Lang­wierige Beweis­aufnahmen wie vor Gericht finden nicht statt.

Abbruch ist möglich. Der Verbraucher kann das laufende Schlichtungs­verfahren jeder­zeit abbrechen, falls er kein Interesse mehr an einer außerge­richt­lichen Streitbeilegung hat.

Schlichter­spruch meist unver­bindlich. Das Verfahren endet mit dem Schlichter­spruch. Meistens sind die Parteien nicht an die Ergeb­nisse gebunden, Ausnahmen sind Schlichter­sprüche des Versicherungs­ombuds­mannes, des Ombuds­mannes des Bundes­verbandes der privaten Banken, der Ombuds­stelle für Sach­werte und Investment­vermögen, der Ombuds­stelle für Investmentfonds und des Ombuds­mannes der privaten Bausparkassen.

Hinder­nisse für die Schlichtung Nicht möglich ist eine Schlichtung in diesen Fällen: Der streitige Anspruch ist nicht zuvor gegen­über dem Antrags­gegner geltend gemacht worden.

Der Konflikt wird gerade vor Gericht verhandelt.

Eine gericht­liche Entscheidung liegt vor.

Die Staats­anwalt­schaft ermittelt in dem Fall.

Verbraucher und Unternehmen haben sich in der Angelegenheit schon einmal außerge­richt­lich geeinigt.

Der Anspruch ist verjährt. Der Anlass für den Konflikt liegt so lange zurück, dass die Forderung nicht mehr durch­gesetzt werden kann. In der Regel beträgt die gesetzliche Verjährungs­frist drei Jahre. Sie beginnt am 1. Januar nach dem Jahr, in dem der Anlass für den Konflikt liegt.