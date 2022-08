Schad­stoffe in Hunde­spielzeug Alle Testergebnisse für Schad­stoffe in Hunde­spielzeug

Bunte Bälle, quietschende Hühner und Kauknochen füllen in Tier­hand­lungen, Baumärkten und Drogerien viele Regal­meter. Wir wollten wissen, ob Hunde und ihre Zwei­beiner sorglos mit ihnen spielen können und haben an 15 typischen Produkten eine Schad­stoff­analyse durch­geführt. In vier Artikeln fanden wir krebs­er­regende Stoffe. Auffälligkeiten gab es auch beim beliebten Kong Classic. Genaueres erfahren Tierhalte­rinnen und -halter, wenn sie den Test frei­schalten.

Das bietet der Hunde­spielzeug-Test der Stiftung Warentest Test­ergeb­nisse. 11 von 15 Produkten schneiden im Schad­stoff­test gut oder sehr gut ab. Vier sind mangelhaft. Geprüfte Marken sind unter anderem Fress­napf, Karlie, Kong, Nobby und Trixie.

Hintergrund. Im Interview gibt eine Verhaltens­therapeutin für Hunde Spieltipps fürs Welpen- und Erwachsenen­alter.

Im Interview gibt eine Verhaltens­therapeutin für Hunde Spieltipps fürs Welpen- und Erwachsenen­alter. Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 9/2022 zum Download.

Werfen, kauen, zerren: Passende Spielzeuge für Ihren Hund Die einen rennen am liebsten Bällen hinterher, andere Hunde sind vernarrt in Kauspielzeug oder lieben Dinge, an denen sie zerren können. Der Hunde­spielzeug-Test enthält Produkte für unterschiedliche Spiel­typen. In den Test­ergeb­nissen empfehlen wir unbe­lastete Artikel passend zur Vorliebe Ihres Tiers. Tipp: Wenn Sie oben unter dem Inhalts­verzeichnis auf die „Liste der 15 getesteten Produkte“ klicken, erfahren Sie die Namen aller geprüften Hunde­spielzeuge.

Nitrosamine in Hunde­spielzeug: Pfoten und Finger weg! Als problematisch erwiesen sich im Test vor allem zu hohe Mengen an Nitrosaminen und nitrosier­baren Stoffen – aus ihnen können Nitrosamine entstehen. Nitrosamine erwiesen sich im Tier­versuch als krebs­er­regend. Sie können beim Herstellen von Gummi, Kautschuk oder Latex entstehen und oral oder über die Haut in den Körper gelangen. Gesetzliche Schad­stoff­grenz­werte gibt es für Hunde­spielzeug zwar nicht. Da viele Artikel aber Kinder­spielzeug ähneln und Knirpse nicht unbe­dingt zwischen ihrem und dem Hundeball unterscheiden, wendet die Stiftung Warentest unter anderem Grenz­werte für Kinder unter drei Jahren an. Zumal kleine Zwei- und Vier­beiner oft gemein­sam spielen.