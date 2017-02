Die sechs Saugroboter müssen im Test Kabel und flache Teppichkanten meistern, ihren Weg zwischen Stuhl- und Tisch­beinen hindurch finden, Ecken säubern sowie Teppich- und Holz­böden von Staub befreien. Anschließend sollen sie recht­zeitig zum Tanken an die Lade­station zurück­kehren. Es zeigt sich: Hinder­nisse sind im Test nicht die größte Heraus­forderung der kleinen Putzkolonne. Die Roboter kommen damit im Prüf­raum sehr gut klar. Am meisten unterscheiden sie sich in der Saug­leistung − vor allem auf Teppich.

Begrenzen. Um Eingänge zu sperren oder den Einsatz­bereiches des Roboters zu begrenzen, können Sie die oft mitgelieferten Grenz­zieher einsetzen. Das können Magnetbänder sein, die Sauger an der Über­fahrt hindern – oder kleine, batterie­betriebene Türme aus Kunststoff zum Aufstellen. Auf Knopf­druck bauen sie mit Infrarotlicht eine unsicht­bare Barriere auf, die Sauger in der Regel nicht über­fahren.

Je freier die Routen, desto einfacher und sicherer verrichten Roboter ihren Job. Hinder­nissen nähern sie sich meist lang­sam an, berühren sie kurz oder drehen vorher ab. Um Bereiche für die Sauger sperren zu können, liefern die Anbieter bei vier Geräten Grenz­zieher mit. Das sind entweder Magnetbänder für den Boden oder batterie­betriebene Türme aus Kunststoff, die unsicht­bare Barrieren aufbauen. Alle funk­tionieren im Test mindestens gut. Die Putzhelfer bewegen sich nach unterschiedlichen Strategien durch den Raum. Drei lassen sich von ihrer Kamera leiten und ziehen parallele Bahnen. Zwei Modelle sind mit Lasernavigation ausgestattet. Sie teilen das Wohn­zimmer in Abschnitte ein, die sie nach und nach abarbeiten. Der güns­tigste Kleinsauger im Test steuert wie zufäl­lig kreuz und quer durchs Zimmer.

Welche Fläche die kleinen Helfer auf ihren Touren abfahren oder auslassen, ermitteln Kameras im Labor. In einem speziell möblierten Prüf­raum zeichnen sie jede Fahrt auf und über­tragen die Daten an einen Computer. Der Raum entspricht weit­gehend den Vorgaben der Saugroboternorm. Die Prüfer wollen aber verhindern, dass eines der intelligenten Geräte den Testraum als solchen erkennt – und dann möglicher­weise darauf optimiert putzt. Darum haben sie die Fläche erweitert und die „Möbel“ umge­stellt. Es sind Kisten und Stuhl­beine statt Kommoden und Stühlen. Die Bewegungs­profile zeigen: Die meisten Kleinsauger fahren den rund 20 Quadrat­meter großen Raum inner­halb von 30 Minuten nahezu flächen­deckend ab. Nur ein Roboter lässt kleine Bereiche aus.

In Abwesenheit saugen lassen

Auch ohne Mess­geräte hörbar ist das Dauer­gesurre der kleinen Kerle. Sie verrichten ihren Job zwar leiser als so mancher Staubsauger, surren dafür aber durch­gängig. In Muße ein Buch lesen oder sich in Ruhe unterhalten ist daneben kaum möglich. Der nach Mess­daten leiseste Sauger gehört auch zu den schwächsten. Ein anderes Modell ist vor allem dann deutlich zu hören, wenn es auf Teppich auto­matisch den Turbo einschaltet. Bei vier der sechs Helfer lässt sich ein Zeitplan programmieren, wann sie mit der Arbeit beginnen sollen. So halten sie mehr­mals wöchentlich den Boden in Schuss − ohne dass sie der Besitzer eigenhändig starten, geschweige denn anwesend sein muss.

