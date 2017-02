Sehr einfache Ausstattung Der Lidl-Prospekt zeigt einen entspannt auf dem Sofa sitzenden Herren, der gut gelaunt dem Vileda Cleaning Robot bei der Arbeit zusieht. „Ideal für alle Arten von harten Böden. Auch geeignet für kurz­florige Teppichböden. Erkennt Hinder­nisse“, wirbt der Discounter für den Putzhelfer. So bescheiden der Preis, so spärlich ist auch die Ausstattung des kleinen Vileda: Lediglich ein Lade­kabel zum Voll­tanken des Akkus wird mitgeliefert, eine Basis­station fehlt ihm - ebenso eine Kamera oder gar ein Laser­scanner zu Orientierung im Raum. Er verfügt über drei zeit­gesteuerte Reinigungs­programme. Der Nutzer kann so bestimmen, wie lange der kleine Helfer je nach Raumgröße saugt − 5, 30 oder 60 Minuten. Tägliche Start­zeiten an denen der Roboter von selbst mit seiner Arbeit beginnt, sind nicht zu programmieren.

Viermal fährt er sich fest © Stiftung Warentest Ist der Cleaning Robot ange­schaltet und der Akku voll­geladen, surrt der Roboter auf Knopf­druck sensor- und software­gestützt mit rotierenden Bürsten los. Um seine Alltags­tauglich­keit zu prüfen, muss er in Testraum des Prüf­instituts nicht nur Kabel und flache Teppichkanten meistern, sondern auch seinen Weg zwischen Stuhl- und Tisch­beinen hindurch finden und den Boden möglichst flächen­deckend abfahren. Kameras im Labor helfen, seine Fahr­routen zu ermitteln (siehe Grafik). Der kleine Sauger bewegt sich wie zufäl­lig kreuz und quer durch den Raum − und bleibt auf jeder seiner vier Probefahrten hängen: dreimal bereits nach wenigen Minuten am Elektrokabel, das auf dem Boden liegt. Nur einmal gelingt es ihm, eine längere Zeit am Stück zu fahren, bevor er erneut scheitert − diesmal am Sockel der Steh­lampe. Was nutzt es, dass der kleine Vileda „Hinder­nisse erkennt“, wenn er anschließend an ihnen scheitert? Zum Vergleich: Die sechs Modelle aus unserem aktuellen Saugroboter-Test kamen mit Hinder­nissen sehr gut klar.

Der Staub bleibt liegen Die Saug­leistung des kleinen Vileda über­zeugt ebenso wenig: Staub lässt er auf Teppich größ­tenteils liegen. Im Schnitt holt er nicht einmal 10 Prozent des Prüf­staubes aus dem kurzen Flor. Zum Vergleich: Der beste Roboter des letzten Tests verputzte hier immerhin rund 50 Prozent, von Hartboden sogar mehr als 90 Prozent. Der Vileda erweist sich dagegen als wenig „ideal für alle Arten von harten Böden“. Gerade mal rund die Hälfte des auf dem Holz­boden ausgestreuten Staubes landet in seiner kleinen Staubbox.